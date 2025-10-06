La Libertad Avanza pidió reemplazar a Espert por Santilli y reimprimir las boletas

Sin embargo, la propuesta generó resistencia en distintos sectores de la oposición. La lista que encabeza Fernando Gray presentó un escrito para oponerse a la modificación de las boletas, mientras que Fuerza Patria anunció que también lo hará. El principal cuestionamiento radica en el costo estimado de la reimpresión, que oscilaría entre 10 y 12 millones de dólares, y sobre el cual LLA no precisó quién asumiría la financiación.