La Libertad Avanza pidió reemplazar a Espert por Santilli y reimprimir las boletas

La Libertad Avanza (LLA) oficializó este lunes ante la Justicia y la Junta Electoral la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional y solicitó reemplazarlo en la cabeza de la lista por Diego Santilli. Además, la coalición pidió la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.
La presentación fue realizada por los apoderados de la alianza, Alejandro Ángel Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Martín Gómez Alvariño, quienes argumentaron que la medida busca “preservar la paridad de género y la transparencia del proceso electoral”.
Sin embargo, la propuesta generó resistencia en distintos sectores de la oposición. La lista que encabeza Fernando Gray presentó un escrito para oponerse a la modificación de las boletas, mientras que Fuerza Patria anunció que también lo hará. El principal cuestionamiento radica en el costo estimado de la reimpresión, que oscilaría entre 10 y 12 millones de dólares, y sobre el cual LLA no precisó quién asumiría la financiación.
El pedido de reemplazo no solo involucra a Espert, sino también a Lucía Elizabeth Bernardoni (ubicada en el puesto 34) y María Gabriela Gobea (en el orden 5), quienes también renunciaron. Los apoderados acompañaron la documentación firmada por los tres y solicitaron aplicar el artículo 7° del Decreto 171/2019, que reglamenta la Ley 27.412 de Paridad de Género.
Dicha normativa establece que, ante una vacancia, renuncia o fallecimiento, el reemplazo debe realizarse por una persona del mismo género que le siga en la lista, manteniendo la alternancia y el equilibrio entre varones y mujeres exigido por el artículo 60 bis del Código Nacional Electoral.
En este contexto, el escrito propone que Santilli asuma el primer lugar en lugar de Espert, y que se realicen los corrimientos ascendentes de los candidatos varones y mujeres afectados por las renuncias, para conservar la paridad original.
Además, los apoderados hicieron una presentación ante el juzgado federal N° 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, para notificar formalmente la renuncia de Espert. En el texto se recordó que ya se había producido un reemplazo anterior en el puesto 13, también bajo los parámetros del decreto reglamentario.
El documento argumenta que la modificación solicitada “no implica un retroceso en materia de participación política de las mujeres”, sino que “garantiza la continuidad del equilibrio estructural de la lista”. También cita fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara Nacional Electoral, que respaldan el principio de sustitución por el mismo género.
Respecto de la Boleta Única de Papel, LLA sostiene que su actualización es clave para evitar confusiones en el electorado, dado que permitir que figuren candidatos renunciantes podría “inducir a error” y afectar el derecho a un voto informado. Aseguran, además, que el cambio solicitado “no representa un obstáculo logístico ni económico significativo”, ya que se limita a sustituir una fotografía y algunos nombres, sin alterar el formato ni el número de lista.
La nómina actualizada propuesta por la alianza queda encabezada por Diego Santilli, seguido por Karina Celia Vázquez (Karen Reichardt), Sebastián Miguel Pareja, Gladys Noemí Humenuk y Alejandro Ángel Carrancio, entre otros. En tanto, la lista de suplentes incluye a María Soledad Poso, Rodolfo José Paolucci y Daniela Irma Isabel Pozzoni.
Finalmente, los apoderados de LLA expresaron su voluntad de colaborar con la Junta Electoral Nacional para garantizar la correcta adecuación de la boleta, y remarcaron que “es deber moral y jurídico de todos los actores del proceso electoral defender la transparencia del sistema democrático”, asegurando que cada ciudadano “vote con conocimiento real de los candidatos propuestos”.