Baglietto y Vitale en Tucumán: una noche de clásicos, memoria y emoción

Luego compartió una reflexión que encontró eco en la platea: “nuestros viejos intentaban, cuando éramos chicos, meternos bajo la piel esa música que hoy reconocemos como maravillosa. Había una edad en la que todo lo que tuviera que ver con cosas de los mayores parecía estar mal. El tiempo pasa de manera inexorable y, así como uno se reconcilia con los afectos familiares, también se reconcilia con esa música”. Luego, agregó: “llega un día en el que uno descubre que, en realidad, nuestros viejos sí ganaron la batalla y que habían logrado dejarnos sembrada esa música tan valiosa. Entonces pasamos de sentir vergüenza porque nos relacionen con ellos a sentir un profundo orgullo por tener algo más en común. Así como sucede con la música, también ocurre con muchas otras cosas que el tiempo termina poniendo en su lugar”. Esa presentación dio lugar a “Nada”, de Julio Sosa.