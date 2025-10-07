Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

El Presidente también dedicó un segmento de su show a un mensaje de apoyo internacional, pidiendo por el regreso de los israelíes secuestrados. “Israel es el bastión de Occidente”, remarcó, advirtiendo que no se permitirá la “xenofobia que está tratando de instalar la izquierda”. El cierre musical incluyó un homenaje a las víctimas del 7 de octubre, los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, entonando el inicio del tradicional “Hava Nagila” y culminando con el clásico “Libre”, de Nino Bravo, con un fondo de imágenes que iban desde la caída del Muro de Berlín hasta el fallecido fiscal Alberto Nisman.