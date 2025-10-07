Axel Kicillof sobre el acto de Milei: “Hay que resaltar el grado de locura que esto implica”

El gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof criticó duramente la presentación del nuevo libro del presidente Javier Milei, al calificarla de "locura" en el escenario actual del país. Kicillof cuestionó el momento elegido por el Presidente para este acto, dada la "crisis social y productiva". Sugirió irónicamente que Donald Trump podría ocupar el lugar de José Luis Espert en la boleta de La Libertad Avanza (LLA).
"Es preocupante, es asombroso, están por fuera de la realidad realmente", comentó, mientras de fondo sonaban las canciones interpretadas por el Presidente a en el estadio del barrio porteño de Villa Crespo.
En una entrevista en C5N, Kicillof expresó su preocupación, al afirmar que el gobierno de Milei está "fuera de la realidad". Criticó que, en lugar de abordar los problemas del país, el Presidente opte por este tipo de eventos como lo que hizo en el Movistar Arena.
"A Milei hay que despertarlo"
"Cualquier otro tipo de gobierno utiliza los recursos que tiene para tratar de solucionar los problemas o alguno de los problemas... ¿Qué hace el Presidente en esta crisis económica, con esta situación social, haciendo esto?", se preguntó después. "A Milei hay que despertarlo", insistió.
El gobernador también vinculó la salida de Espert con los resultados de las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde, según él, "se le empezó a poner un límite a Milei". Sugirió que la renuncia de Espert podría estar relacionada con la influencia de la administración estadounidense, ironizando sobre la posible injerencia de Donald Trump en la campaña de LLA.
"Yo no sé si no lo bajan los yanquis, porque el jefe de campaña de La Libertad Avanza no es más (Santiago) Caputo, el jefe de campaña es Donald Trump", insistió.
El mandatario provincial argumentó que la salida de Espert no se debe a las acusaciones en su contra, sino a razones de conveniencia electoral. Ante la incertidumbre sobre las boletas electorales tras la renuncia de Espert, Kicillof propuso, en tono irónico, que se incluya a Trump en la boleta si finalmente se reimprimen.