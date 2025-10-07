Axel Kicillof sobre el acto de Milei: “Hay que resaltar el grado de locura que esto implica”

El gobernador también vinculó la salida de Espert con los resultados de las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde, según él, "se le empezó a poner un límite a Milei". Sugirió que la renuncia de Espert podría estar relacionada con la influencia de la administración estadounidense, ironizando sobre la posible injerencia de Donald Trump en la campaña de LLA.