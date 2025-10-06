Javier Milei reversionó “Demoliendo hoteles” de Charly García en la presentación de su nuevo libro en el Movistar Arena

El presidente Javier Milei presentó esta noche su nuevo libro, La construcción del milagro, en un Movistar Arena colmado, en un evento que combinó discurso político, música en vivo y clima de campaña. La jornada llegó en medio de un intento del Gobierno por retomar la agenda pública tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, luego de que se conocieran sus vínculos con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico.