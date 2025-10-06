Secciones
Javier Milei reversionó “Demoliendo hoteles” de Charly García en la presentación de su nuevo libro en el Movistar Arena

El Presidente mezcló política y rock en un acto con aires de campaña, donde lanzó La construcción del milagro y volvió a apuntar contra el kirchnerismo.

Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei presentó esta noche su nuevo libro, La construcción del milagro, en un Movistar Arena colmado, en un evento que combinó discurso político, música en vivo y clima de campaña. La jornada llegó en medio de un intento del Gobierno por retomar la agenda pública tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, luego de que se conocieran sus vínculos con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico.

Una apertura a puro rock: “Demoliendo hoteles”, versión libertaria

Fiel a su estilo performático, Milei ingresó al escenario rodeado por la agrupación Las Fuerzas del Cielo, encabezada por Santiago Caputo, en medio de una ovación. Pero el momento más comentado de la noche llegó apenas minutos después: el mandatario se calzó el micrófono y reversionó “Demoliendo hoteles”, el clásico de Charly García lanzado en los años ’80.

La letra sufrió un guiño político:

“Mientras los chicos allá en la esquina / pegan carteles de La Libertad Avanza”,

cantó Milei, reemplazando el verso original para darle un tono militante y de épica partidaria.

El presidente también interpretó a capella su habitual “Panic Show”, tema de La Renga que se convirtió en su himno de campaña. La secuencia musical, entre recital y mitin político, marcó el tono de un acto en el que la frontera entre el rock y la política se volvió difusa.

“Escuchaste, kirchnerista: todavía no ganaste la guerra”

En su discurso, Milei volvió a apuntar contra la oposición:

“Escuchaste, kirchnerista: pudiste ganar un round, pero todavía no ganaste la batalla y mucho menos la guerra”, dijo, en un mensaje que fue celebrado por el público con cánticos y aplausos.

También agradeció a sus aliados políticos y militantes libertarios, con especial énfasis en Las Fuerzas del Cielo, que recibió una ovación.

“La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo”, afirmó.

Un acto con aires de campaña

Con La construcción del milagro, Milei busca consolidar su narrativa de gestión y volver a instalar su liderazgo dentro de La Libertad Avanza, luego de semanas de tensión política. El evento, cargado de estética libertaria y mística rockera, refuerza su apuesta por fusionar show, ideología y comunicación directa con su base militante.

La lista de temas que ya cantaron Javier Milei y su banda

Demoliendo hoteles - Charly García
El rock del Gato  

Los Ratones ParanoicosBlues del equipaje - La Mississippi
No me arrepiento de este amor - Attaque 77

