Javier Milei buscó recuperar la iniciativa política tras la crisis por la renuncia de Espert

El presidente Javier Milei encabezó esta noche un multitudinario acto en el Movistar Arena de Buenos Aires para presentar su nuevo libro, “La construcción del milagro”, en un intento por reflotar la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA) luego del golpe político que significó la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en la provincia de Buenos Aires.