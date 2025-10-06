Javier Milei buscó recuperar la iniciativa política tras la crisis por la renuncia de Espert

El presidente Javier Milei encabezó esta noche un multitudinario acto en el Movistar Arena de Buenos Aires para presentar su nuevo libro, “La construcción del milagro”, en un intento por reflotar la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA) luego del golpe político que significó la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en la provincia de Buenos Aires.
La salida de Espert, envuelta en acusaciones por su presunto vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico en Estados Unidos, dejó al oficialismo en una posición delicada. Para revertir ese escenario, Milei apostó por un show político-musical cargado de simbolismo, épica y referencias a sus viejos cierres de campaña.
Un show entre la política y el rock: Milei y su “banda presidencial”
A las 8.32, el sonido del shofar marcó el inicio del acto. Enfundado en un camperón negro de cuero, Milei apareció entre el público, abrazó a su hermana Karina Milei y rugió: “Toda la casta es de mi apetito”.
Minutos después, tomó el micrófono y, acompañado por su banda —con Lilia Lemoine como corista y Bertie Benegas Lynch en batería—, versionó temas de Charly García, Gilda, Sandro y Los Ratones Paranoicos.
“¿Escuchás, kirchnerista? Pudieron ganar un round, pero no la batalla”, gritó Milei ante un público fervoroso. Entre canción y canción, apuntó contra los medios y el kirchnerismo, denunciando “operaciones” en su contra.
El presidente también dedicó un pasaje a Israel, pidiendo por los rehenes en Gaza y declarando: “Israel es el bastión de Occidente”. Cerró con el clásico “Libre” de Nino Bravo, acompañado de imágenes de Alberto Nisman y la caída del muro de Berlín.
Presencia del Gabinete y mensaje a las Fuerzas del Cielo
Entre los asistentes se encontraban Patricia Bullrich, Sandra Pettovello, Guillermo Francos, Luis Petri y Martín Menem, mientras que el canciller Gerardo Werthein y Mariano Cúneo Libarona estuvieron ausentes.
Milei agradeció especialmente a su “triángulo de hierro”: Karina Milei, Santiago Caputo y los jóvenes libertarios agrupados en “La Púrpura” y las “Fuerzas del Cielo”.
En tanto, el ideólogo Agustín Laje cargó contra “dos décadas de miseria cultural kirchnerista” y reivindicó la “batalla cultural” como bandera del liberalismo.
Incidentes y tensión en los alrededores del Movistar Arena
Mientras dentro del estadio el clima era de fervor, afuera se registraron enfrentamientos entre militantes libertarios, opositores del Movimiento Territorial de Liberación (MTL) y efectivos de la Policía de la Ciudad. Hubo detenidos y heridos, entre ellos el comunicador Diego Gómez, que fue asistido por el SAME.
Santilli reemplaza a Espert y desafía a Taiana
En paralelo al acto, Diego Santilli fue confirmado como nuevo candidato de LLA en la provincia de Buenos Aires, en reemplazo de Espert. El dirigente buscó bajar tensiones y propuso un debate público con el peronista Jorge Taiana.
“Me toca apoyar. Diego es un tipo inteligente y ya le ganó a los kukas”, expresó Daniel Parisini, alias El Gordo Dan, referente libertario presente en el estadio.
El trasfondo político: Milei intenta relanzar su campaña electoral
El evento sirvió también como relanzamiento de la campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, luego de que encuestas internas revelaran una caída de LLA en la provincia de Buenos Aires.
Según fuentes del oficialismo, los números muestran una desventaja de “diez puntos en provincia” y un “empate a nivel nacional”. Tras el acto, Milei planea viajar a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump y luego continuar con actos en el interior del país, con Córdoba como posible cierre de campaña.