De qué trata La construcción del milagro, el nuevo libro de Javier Milei que presenta en el Movistar Arena

Javier Milei presenta este lunes su nuevo libro, La construcción del milagro, con un acto en el Movistar Arena que combinará música, discurso y política. El evento servirá también como relanzamiento de la campaña de cara a las elecciones 2025, con la participación de ministros, aliados y dirigentes de La Libertad Avanza.
El show de Javier Milei en el Movistar Arena: música y política
El acto comenzó a las 18 en el estadio de Villa Crespo. Milei subirá al escenario acompañado por “La Banda Presidencial”, integrada por los hermanos Bertie y Joaquín Benegas Lynch, Marcelo Duclós y la diputada Lilia Lemoine, entre otros funcionarios y músicos cercanos al mandatario.
La presentación incluirá un segmento musical con letras adaptadas al mensaje político del presidente y un cierre a su cargo. En la previa, el vocero Manuel Adorni será el maestro de ceremonias, mientras que el escritor Agustín Laje abrirá el evento con una introducción antes del discurso central.
De qué trata La construcción del milagro
El nuevo libro de Javier Milei, de casi 600 páginas, reúne ensayos donde el mandatario desarrolla las bases económicas y filosóficas de su gestión. Según adelantó, busca explicar el camino hacia el “milagro argentino”, con foco en la disciplina fiscal, la apertura de mercados y la defensa de las ideas de la libertad.
También repasa los primeros meses de Gobierno, los desafíos económicos y políticos atravesados desde diciembre de 2023, y los fundamentos del programa de reformas que impulsa desde la Casa Rosada.
Gira electoral y cierre del acto
Tras la presentación, Milei iniciará una gira por Mar del Plata, Mendoza, Santa Cruz, Chaco y Corrientes, antes de viajar a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump. La agenda apunta a reforzar su presencia pública y consolidar apoyo político en los principales distritos.
El cierre en el Movistar Arena incluirá un balance de gestión y proyección a futuro, en un acto que combina estética de show y estrategia electoral. Con La construcción del milagro, Milei convierte la presentación de un libro en un evento político pensado para mantener visibilidad nacional e internacional.
Los libros de Javier Milei: de El camino del libertario a La construcción del milagro
Antes de este lanzamiento, el Presidente publicó varios títulos:
El camino del libertario (2022)
El fin de la inflación (2023)
Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica (2024), presentado en el Luna Park.
Sus obras combinan análisis económico, política y defensa del liberalismo clásico. Con La construcción del milagro, Milei busca consolidar su pensamiento político y económico en una obra que, según su entorno, resume los pilares de su gestión y proyecta su visión hacia el exterior.