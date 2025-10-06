Secciones
Política

De qué trata La construcción del milagro, el nuevo libro de Javier Milei que presenta en el Movistar Arena

El evento servirá también como relanzamiento de la campaña de cara a las elecciones 2025, con la participación de ministros, aliados y dirigentes de La Libertad Avanza.

De qué trata La construcción del milagro, el nuevo libro de Javier Milei que presenta en el Movistar Arena
Hace 23 Min

Javier Milei presenta este lunes su nuevo libro, La construcción del milagro, con un acto en el Movistar Arena que combinará música, discurso y política. El evento servirá también como relanzamiento de la campaña de cara a las elecciones 2025, con la participación de ministros, aliados y dirigentes de La Libertad Avanza.

El show de Javier Milei en el Movistar Arena: música y política

El acto comenzó a las 18 en el estadio de Villa Crespo. Milei subirá al escenario acompañado por “La Banda Presidencial”, integrada por los hermanos Bertie y Joaquín Benegas Lynch, Marcelo Duclós y la diputada Lilia Lemoine, entre otros funcionarios y músicos cercanos al mandatario.

La presentación incluirá un segmento musical con letras adaptadas al mensaje político del presidente y un cierre a su cargo. En la previa, el vocero Manuel Adorni será el maestro de ceremonias, mientras que el escritor Agustín Laje abrirá el evento con una introducción antes del discurso central.

De qué trata La construcción del milagro

El nuevo libro de Javier Milei, de casi 600 páginas, reúne ensayos donde el mandatario desarrolla las bases económicas y filosóficas de su gestión. Según adelantó, busca explicar el camino hacia el “milagro argentino”, con foco en la disciplina fiscal, la apertura de mercados y la defensa de las ideas de la libertad.

También repasa los primeros meses de Gobierno, los desafíos económicos y políticos atravesados desde diciembre de 2023, y los fundamentos del programa de reformas que impulsa desde la Casa Rosada.

Gira electoral y cierre del acto

Tras la presentación, Milei iniciará una gira por Mar del Plata, Mendoza, Santa Cruz, Chaco y Corrientes, antes de viajar a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump. La agenda apunta a reforzar su presencia pública y consolidar apoyo político en los principales distritos.

El cierre en el Movistar Arena incluirá un balance de gestión y proyección a futuro, en un acto que combina estética de show y estrategia electoral. Con La construcción del milagro, Milei convierte la presentación de un libro en un evento político pensado para mantener visibilidad nacional e internacional.

Los libros de Javier Milei: de El camino del libertario a La construcción del milagro

Antes de este lanzamiento, el Presidente publicó varios títulos:

El camino del libertario (2022)

El fin de la inflación (2023)

Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica (2024), presentado en el Luna Park.

Sus obras combinan análisis económico, política y defensa del liberalismo clásico. Con La construcción del milagro, Milei busca consolidar su pensamiento político y económico en una obra que, según su entorno, resume los pilares de su gestión y proyecta su visión hacia el exterior.

Temas Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Video: Javier Milei transmitió en vivo la prueba de sonido desde el Movistar Arena

Video: Javier Milei transmitió en vivo la prueba de sonido desde el Movistar Arena

Lo más popular
Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle
1

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa
2

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

Patrullas, chalecos antibalas y policías armados: así fue la salida de El Petiso David de los Tribunales Federales
3

Patrullas, chalecos antibalas y policías armados: así fue la salida de "El Petiso David" de los Tribunales Federales

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio
4

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña
5

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz
6

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

Más Noticias
Causa Cuadernos: la Justicia rechazó el acuerdo económico de los empresarios para evitar el juicio

Causa Cuadernos: la Justicia rechazó el acuerdo económico de los empresarios para evitar el juicio

“En Tucumán se terminó la impunidad, los padrinazgos y la puerta giratoria”, dijo Jaldo

“En Tucumán se terminó la impunidad, los padrinazgos y la puerta giratoria”, dijo Jaldo

Jaldo, sobre la renuncia de Espert: La política no puede convivir con el narcotráfico

Jaldo, sobre la renuncia de Espert: "La política no puede convivir con el narcotráfico"

El abogado de Cristina Kirchner denunció a Javier Milei por presunto abuso de autoridad

El abogado de Cristina Kirchner denunció a Javier Milei por presunto abuso de autoridad

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

Críticas y expectativas marcan la previa de las elecciones en Juan Bautista Alberdi

Críticas y expectativas marcan la previa de las elecciones en Juan Bautista Alberdi

Comentarios