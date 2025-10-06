Secciones
Política

Las reacciones del arco político al show musical de Milei: de “mamarracho” a “Narnia”

El Presidente presentó su nuevo libro con un recital en el Movistar Arena; desde la oposición lo tildaron de “fuera de la realidad” y cuestionaron su falta de conexión con los problemas del país.

Las reacciones del arco político al show musical de Milei: de “mamarracho” a “Narnia”
Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei volvió a generar polémica con la presentación de su nuevo libro en el Movistar Arena, donde combinó un discurso político con un show musical en el que interpretó temas de rock nacional. La reacción del arco político no se hizo esperar: desde la oposición, referentes de distintos espacios calificaron el evento de “mamarracho” y lo consideraron “fuera de la realidad”, mientras que sus aliados lo defendieron como una muestra de autenticidad.

Críticas desde la oposición

El gobernador bonaerense Axel Kicillof fue uno de los primeros en reaccionar en vivo durante una entrevista televisiva. “Milei está fuera de la realidad. Cuando era candidato podía hacer esas cosas, pero ahora me parece gravísimo porque tiene que dar respuestas a lo que está pasando”, expresó en C5N.

En la misma línea, el diputado Leandro Santoro (Fuerza Patria) escribió en X: “Esta gente está enferma”. Su compañera Cecilia Moreau acompañó las críticas con un GIF de una persona tapándose la cara en señal de vergüenza.

El jefe del bloque kirchnerista, Germán Martínez, apuntó que el Presidente está “más errado que nunca” y llamó a la oposición a “seguir poniéndole límites a este Gobierno”. “Cuanto más muros construya Milei, más puentes debemos construir los que queremos otra Argentina”, agregó.

Desde el entorno del massismo, Malena Galmarini ironizó sobre la puesta en escena: “Fin. ¿Quién paga este mamarracho?”. Luego, lanzó una extensa crítica en redes sociales: “Por más karaoke que hagan, nadie olvida la estafa $LIBRA, el 3%, el narco financista y la relación con Cositorto (...). ¿Cárcel o bala? El que las hace, ¿las paga?”.

La dirigente de izquierda Vanina Biasi consideró el espectáculo como “patético” y agregó: “Se nos están cagando de risa en la cara. Fuerte”. En la misma línea, el diputado Esteban Paulón compartió un montaje con el afiche de Las crónicas de Narnia y la leyenda: “Narnia: el narco, el timbero y la corrupta”.

El radical Facundo Manes también aludió al mismo film para cuestionar el “show político” del mandatario.

Críticas desde el centro y el radicalismo

El diputado Ricardo López Murphy expresó: “Vuelva al planeta Tierra, Presidente. La patria lo precisa acá. Las imágenes dan una mezcla de vergüenza ajena, bronca y dolor”.

Por su parte, Juan Manuel López señaló: “Nadie le pide que sea solemne ni que deje de divertirse, pero para que el esfuerzo valga la pena debe conectar con la realidad, no negarla ni enojarse”.

En tanto, la candidata bonaerense María Eugenia Talerico se mostró conmovida al afirmar en LN+: “El momento no está para esta fiesta. Me parece una burla, disociado, me provoca consternación”.

La líder estudiantil Piera Fernández, cercana a Martín Lousteau, también criticó que Milei interpretara “Demoliendo hoteles”, de Charly García: “Lo único que está demoliendo Milei son la salud y la educación pública. Charly no se merece esto, me sangran los oídos”.

Apoyos desde el oficialismo

Desde el entorno libertario, hubo respaldo. El diputado Santiago Santurio celebró el evento y calificó a Milei como “el mejor presidente de la historia”. Citó una de las frases emblemáticas del oficialismo: “La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo”.

La funcionaria Leila Gianni también defendió al mandatario: “Único. No hay otro como él”.

Temas Axel KicillofCharly GarcíaMartín LousteauTierraRicardo López MurphyMalena GalmariniJavier MileiGermán Martínez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Axel Kicillof sostuvo que José Luis Espert tiene que dar explicaciones verosímiles

Axel Kicillof sostuvo que José Luis Espert "tiene que dar explicaciones verosímiles"

Lo más popular
Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle
1

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa
2

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

Patrullas, chalecos antibalas y policías armados: así fue la salida de El Petiso David de los Tribunales Federales
3

Patrullas, chalecos antibalas y policías armados: así fue la salida de "El Petiso David" de los Tribunales Federales

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio
4

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña
5

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz
6

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

Más Noticias
Causa Cuadernos: la Justicia rechazó el acuerdo económico de los empresarios para evitar el juicio

Causa Cuadernos: la Justicia rechazó el acuerdo económico de los empresarios para evitar el juicio

“En Tucumán se terminó la impunidad, los padrinazgos y la puerta giratoria”, dijo Jaldo

“En Tucumán se terminó la impunidad, los padrinazgos y la puerta giratoria”, dijo Jaldo

Jaldo, sobre la renuncia de Espert: La política no puede convivir con el narcotráfico

Jaldo, sobre la renuncia de Espert: "La política no puede convivir con el narcotráfico"

El abogado de Cristina Kirchner denunció a Javier Milei por presunto abuso de autoridad

El abogado de Cristina Kirchner denunció a Javier Milei por presunto abuso de autoridad

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

Críticas y expectativas marcan la previa de las elecciones en Juan Bautista Alberdi

Críticas y expectativas marcan la previa de las elecciones en Juan Bautista Alberdi

Comentarios