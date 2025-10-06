Las reacciones del arco político al show musical de Milei: de “mamarracho” a “Narnia”

El presidente Javier Milei volvió a generar polémica con la presentación de su nuevo libro en el Movistar Arena, donde combinó un discurso político con un show musical en el que interpretó temas de rock nacional. La reacción del arco político no se hizo esperar: desde la oposición, referentes de distintos espacios calificaron el evento de “mamarracho” y lo consideraron “fuera de la realidad”, mientras que sus aliados lo defendieron como una muestra de autenticidad.
Críticas desde la oposición
El gobernador bonaerense Axel Kicillof fue uno de los primeros en reaccionar en vivo durante una entrevista televisiva. “Milei está fuera de la realidad. Cuando era candidato podía hacer esas cosas, pero ahora me parece gravísimo porque tiene que dar respuestas a lo que está pasando”, expresó en C5N.
En la misma línea, el diputado Leandro Santoro (Fuerza Patria) escribió en X: “Esta gente está enferma”. Su compañera Cecilia Moreau acompañó las críticas con un GIF de una persona tapándose la cara en señal de vergüenza.
El jefe del bloque kirchnerista, Germán Martínez, apuntó que el Presidente está “más errado que nunca” y llamó a la oposición a “seguir poniéndole límites a este Gobierno”. “Cuanto más muros construya Milei, más puentes debemos construir los que queremos otra Argentina”, agregó.
Desde el entorno del massismo, Malena Galmarini ironizó sobre la puesta en escena: “Fin. ¿Quién paga este mamarracho?”. Luego, lanzó una extensa crítica en redes sociales: “Por más karaoke que hagan, nadie olvida la estafa $LIBRA, el 3%, el narco financista y la relación con Cositorto (...). ¿Cárcel o bala? El que las hace, ¿las paga?”.
La dirigente de izquierda Vanina Biasi consideró el espectáculo como “patético” y agregó: “Se nos están cagando de risa en la cara. Fuerte”. En la misma línea, el diputado Esteban Paulón compartió un montaje con el afiche de Las crónicas de Narnia y la leyenda: “Narnia: el narco, el timbero y la corrupta”.
El radical Facundo Manes también aludió al mismo film para cuestionar el “show político” del mandatario.
Críticas desde el centro y el radicalismo
El diputado Ricardo López Murphy expresó: “Vuelva al planeta Tierra, Presidente. La patria lo precisa acá. Las imágenes dan una mezcla de vergüenza ajena, bronca y dolor”.
Por su parte, Juan Manuel López señaló: “Nadie le pide que sea solemne ni que deje de divertirse, pero para que el esfuerzo valga la pena debe conectar con la realidad, no negarla ni enojarse”.
En tanto, la candidata bonaerense María Eugenia Talerico se mostró conmovida al afirmar en LN+: “El momento no está para esta fiesta. Me parece una burla, disociado, me provoca consternación”.
La líder estudiantil Piera Fernández, cercana a Martín Lousteau, también criticó que Milei interpretara “Demoliendo hoteles”, de Charly García: “Lo único que está demoliendo Milei son la salud y la educación pública. Charly no se merece esto, me sangran los oídos”.
Apoyos desde el oficialismo
Desde el entorno libertario, hubo respaldo. El diputado Santiago Santurio celebró el evento y calificó a Milei como “el mejor presidente de la historia”. Citó una de las frases emblemáticas del oficialismo: “La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo”.
La funcionaria Leila Gianni también defendió al mandatario: “Único. No hay otro como él”.