Las reacciones del arco político al show musical de Milei: de “mamarracho” a “Narnia”

El presidente Javier Milei volvió a generar polémica con la presentación de su nuevo libro en el Movistar Arena, donde combinó un discurso político con un show musical en el que interpretó temas de rock nacional. La reacción del arco político no se hizo esperar: desde la oposición, referentes de distintos espacios calificaron el evento de “mamarracho” y lo consideraron “fuera de la realidad”, mientras que sus aliados lo defendieron como una muestra de autenticidad.