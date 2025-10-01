Cristina Kirchner criticó a Milei: "Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás"

La ex presidenta Cristina Kirchner intensificó sus críticas hacia la gestión económica del presidente Javier Milei, en un escenario marcado por la volatilidad cambiaria y la cercanía de las elecciones legislativas. Irronizó sobre la situación económica actual, al sugerir que el Gobierno planea una devaluación después de los comicios.
"¡Ay Milei!... Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás", ironizó la dirigente peronista. "Para colmo… ¿mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece) que las billeteras virtuales no pueden vender dólares a precio oficial cuando venían haciéndolo hace más de un año? Daaaaaaaaaale…", opinó sobre los últimos cambios de regulaciones de la cartera conducida por Luis Caputo. "Milei… NMAP: Nada Marcha de Acuerdo al Plan", agregó.
Cristina Kirchner se refirió a la reciente inestabilidad del mercado cambiario, al señalar el aumento del dólar Contado con Liquidación (CCL) y el riesgo país. Cuestionó la efectividad de las políticas económicas implementadas, que incluyeron las restricciones a las billeteras virtuales para la venta de dólares a precio oficial. Utilizando las siglas "NMAP" (Nada Marcha de Acuerdo al Plan) y "LRA" (La Recesión Avanza), Kirchner criticó la falta de dolarización, la intervención del Banco Central en el mercado de divisas, la caída del consumo, el cierre de fábricas y el aumento del desempleo.
Además de sus críticas económicas, Cristina Kirchner se hizo eco de las acusaciones contra José Luis Espert, candidato a diputado de La Libertad Avanza, por sus presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico.
"¿Y lo del “Profe” Espert? ¿Qué me contás Milei? Tu primer candidato a diputado nacional en la PBA, el que gritaba “cárcel o bala”… asociado y recibiendo dólares de los narcos. Ustedes son todos iguales… gritan en la tele y arreglan por abajo", remarcó.