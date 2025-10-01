Cristina Kirchner criticó a Milei: "Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás"

Cristina Kirchner se refirió a la reciente inestabilidad del mercado cambiario, al señalar el aumento del dólar Contado con Liquidación (CCL) y el riesgo país. Cuestionó la efectividad de las políticas económicas implementadas, que incluyeron las restricciones a las billeteras virtuales para la venta de dólares a precio oficial. Utilizando las siglas "NMAP" (Nada Marcha de Acuerdo al Plan) y "LRA" (La Recesión Avanza), Kirchner criticó la falta de dolarización, la intervención del Banco Central en el mercado de divisas, la caída del consumo, el cierre de fábricas y el aumento del desempleo.