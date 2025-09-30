Las billeteras virtuales no podrán vender dólar oficial: la explicación del Banco Central

Las dudas comenzaron cuando un usuario no logró concretar la compra de divisas y Ariel Sbdar, titular de la billetera Cocos, señaló: “Nos pidieron apagar”. Según explicó más tarde, la medida respondía a un pedido de su “proveedor de dólar oficial”, lo que los llevó a pausar temporalmente esa operatoria. No obstante, aclaró que las operaciones con dólar MEP y el resto de los servicios continuaron funcionando con normalidad.