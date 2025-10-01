Las turbulencias preceden a la cumbre Trump-Milei

Los activos domésticos extiendieron el tono más cauto de las últimas jornadas, el cual llegó tras el fuerte rebote técnico inicial a los anuncios de Bessent, a la espera de mayores precisiones sobre la estrategia y las herramientas de la implementación, así como los tiempos de ejecución. A la espera de esas definiciones, y los resultados de las importantes elecciones de octubre, los operadores por estos días se encuentran focalizados en la dinámica cambiaria, advierte el economista Gustavo Ber. Las miradas se concentran en la evolución de la brecha, que se ha venido hasta ahora ampliando moderadamente tras la nueva normativa “anti rulo”, y en el nivel de compras que finalmente alcanzará el Tesoro a partir del aluvión de liquidaciones del campo que estaría concluyendo, fundamenta. En el mercado, se anticipa que la búsqueda de cobertura continuaría a la orden del día. De ahí que se prestará atención a ese proceso monitoreando si pudiera volver tocar el techo de la banda, y así requerir ventas de divisas por parte del Banco Central, toda vez que sigue ganando consenso la necesidad de encarar una decidida estrategia para acumular reservas, expresa Ber.