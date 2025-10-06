El abogado de Cristina Kirchner denunció a Javier Milei por presunto abuso de autoridad

Gregorio Dalbón, abogado de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por presunto abuso de autoridad. La denuncia se basó en declaraciones realizadas por Milei en una entrevista televisiva, donde afirmó: "Soy el primer Presidente que tomó la decisión de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa".
El abogado argumentó que estas declaraciones constituyen una admisión de "un acto de poder ilegal" y una violación de la independencia del Poder Judicial.
Según el abogado, al atribuirse la facultad de decidir quién va preso, Milei estaría violando el artículo 109 de la Constitución Nacional. Dalbón también sugiere que estas declaraciones podrían afectar la validez de procesos judiciales en curso o futuros relacionados con la ex presidenta.
La entrevista con Majul
Anoche, Milei dijo que las denuncias contra José Luis Espert por sus vínculos con el presunto narco Fred Machado, que lo obligaron a bajarse de su candidatura, son parte de una campaña del kirchnerismo en venganza por la detención de Cristina.
"Le puedo asegurar que esto es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa", dijo Milei gritando y golpeando la mesa.
"Pero usted no se mete con la Justicia", le avisó Luis Majul. "Ahí está el problema, yo no me meto con la Justicia. Digamos, o sea, le puedo asegurar que si yo hubiera sido sucio y me hubiera metido con la Justicia (...) yo no estaría padeciendo esto", respondió Milei al indicar que podría haber acordado que Cristina no vaya presa.