Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La detención en Perú de Tony Janzen Valverde Victoriano, acusado de ser el autor intelectual de los asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, fue capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando intentaba escapar oculto en la parte trasera de un camión en la localidad de Pucusana, a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur. El joven de 20 años, conocido como “Pequeño J”, era el principal prófugo en la investigación por el triple crimen de Florencio Varela y las sospechas apuntan a que mantendría vínculos con el narcotráfico.
Durante su traslado a la Dirección Antidrogas de la PNP, “Pequeño J” se detuvo frente a las cámaras para responder a la prensa y rechazó las acusaciones que lo señalan como responsable del hecho. Ante la consulta de los periodistas, replicó: “Me están echando la culpa nada más, no matamos a nadie”. Acto seguido, al ser consultado sobre un mensaje para su familia, insistió en su inocencia: “que tienen que encontrar al culpable porque yo no tengo nada que ver”.
La captura de Valverde Victoriano se logró gracias a un operativo conjunto entre la Policía Bonaerense y las divisiones especializadas en narco de la PNP. El seguimiento incluyó el rastreo de su teléfono celular y de los chips que utilizaba para evitar ser localizado. Los investigadores pudieron reconstruir su itinerario desde Bolivia hasta Perú, donde logró evadir dos controles policiales antes de esconderse en un camión de pescado, donde finalmente fue interceptado.
En paralelo, también fue detenido Martín Ozorio, señalado como otro de los implicados en el caso. Fuentes oficiales revelaron que su arresto se produjo más de una hora antes, pero se mantuvo en reserva para evitar alertar a “Pequeño J” y asegurar la efectividad del operativo.
El teniente general Zenón Loayza explicó a la prensa peruana que “se tuvo información de que el ciudadano argentino esperaba al 'Pequeño J' en la zona del Cono Norte de Lima”, lo que permitió cerrar el cerco de vigilancia. Con esos datos, los agentes siguieron el desplazamiento del acusado hasta confirmar en qué vehículo viajaba y así ejecutar la detención.
“Pequeño J” permanecerá bajo custodia en Perú mientras avanza el pedido de extradición elevado por la justicia argentina. Según Loayza, “por el momento será puesto a disposición de la División de Requisitorias de la Policía Nacional, mientras dure el proceso”.