Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La detención en Perú de Tony Janzen Valverde Victoriano, acusado de ser el autor intelectual de los asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, fue capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando intentaba escapar oculto en la parte trasera de un camión en la localidad de Pucusana, a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur. El joven de 20 años, conocido como “Pequeño J”, era el principal prófugo en la investigación por el triple crimen de Florencio Varela y las sospechas apuntan a que mantendría vínculos con el narcotráfico.