La madre de una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela puso en duda que el asesino sea "Pequeño J"

La agresión a un periodista

Sabrina se refirió además a la movilización en Plaza de Mayo que reclamó justicia por las víctimas y que terminó con incidentes. Allí estuvo presente el periodista Roberto Funes Ugarte, quien fue increpado por manifestantes. La madre de Morena lo acusó de haber hecho comentarios ofensivos, aunque no existe registro de esas declaraciones. “El señor Robertito... Voy a buscar grabaciones y le voy a hacer un juicio. Si lo tengo delante sí le meto una piña, porque yo soy la mamá de Morena, vos no podés venir a decir que ‘eso le pasó por puta’”, dijo.