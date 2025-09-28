La madre de una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela puso en duda que el asesino sea "Pequeño J"

Sabrina, madre de Morena Verdi, una de las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela, cuestionó la línea de investigación que apunta a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", como autor intelectual del hecho.
“Para mí a cualquiera que le preguntás por el tipo ese... ¿Sabés qué parece? El verdulero de la esquina, no parece ningún jefe narco”, expresó en diálogo radial. Y agregó: “No parece… Sin ofender a un verdulero... En serio, gente. No es capaz de negociarme ni un cajón de naranjas. Obvio que no es él“.
Según su mirada, el joven de 20 años y nacionalidad peruana no sería el líder de la organización criminal, sino apenas un integrante de menor rango. El viernes por la noche la Policía bonaerense realizó allanamientos en Florencio Varela para dar con él, aunque sin resultados.
La mujer también sostuvo que hay intentos por desviar la investigación. “Ayer desapareció otra chica y van a seguir desapareciendo chicas para que deje de hacer ruido la de ellas“, advirtió. “No quieren que hagamos ruido pero yo voy a seguir. Ya no sabemos qué pensar. No puedo confiar en nada y en nadie".
La agresión a un periodista
Sabrina se refirió además a la movilización en Plaza de Mayo que reclamó justicia por las víctimas y que terminó con incidentes. Allí estuvo presente el periodista Roberto Funes Ugarte, quien fue increpado por manifestantes. La madre de Morena lo acusó de haber hecho comentarios ofensivos, aunque no existe registro de esas declaraciones. “El señor Robertito... Voy a buscar grabaciones y le voy a hacer un juicio. Si lo tengo delante sí le meto una piña, porque yo soy la mamá de Morena, vos no podés venir a decir que ‘eso le pasó por puta’”, dijo.
Relató, además, que en medio del tumulto resultó herida. “Yo no entendía nada. Cuando llegué a la esquina me encerraron y lo dejaron pasar a él, ahí veo que se le van encima a mi hijo… La policía no me toca más a nadie. Las fuerzas son un asco, no pueden hacer eso, no tienen respeto por nada. Le tuve que gritar en la cara que era la mamá de Morena".
Más tarde contó que debía recibir atención médica: “Ahora en un rato me están viniendo a buscar para ir al hospital porque tengo el brazo lastimado... Mi hija me preguntó si me dolía y le dije: ‘No, con lo que le habrá dolido a tu hermana...’”.
En ese contexto, volvió a rechazar versiones que vinculaban a las jóvenes con la prostitución: “Yo soy asistente gerontológica... Te tengo que explicar todo esto para decir que las nenas no murieron por prostitutas. ¿Vivo al día y me dicen que mi hija roba? No ando comprando cosas raras, me van a ver comprando cigarrillos".
“En vez de ser las víctimas estamos en el ojo de la tormenta, se van de tema. Ustedes quieren noticias, pero no supongan. Quieren investigar a las familias, investiguen, pero investiguen a las tres familias”, concluyó.