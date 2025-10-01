El video del arresto de “Pequeño J”: intentó dar su nombre entre balbuceos mientras lo esposaban

La investigación por el triple crimen vinculado al narcotráfico en Florencio Varela dio un giro clave este martes con la captura de Victoriano Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, considerado por los investigadores como el autor intelectual de los asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.