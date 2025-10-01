El video del arresto de “Pequeño J”: intentó dar su nombre entre balbuceos mientras lo esposaban

La investigación por el triple crimen vinculado al narcotráfico en Florencio Varela dio un giro clave este martes con la captura de Victoriano Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, considerado por los investigadores como el autor intelectual de los asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.
El operativo se concretó en la localidad de Pucusana, al sur de Lima, donde el prófugo intentaba esconderse dentro de un camión detenido en la ruta, a la altura del kilómetro 70.
Según fuentes del caso citadas por TN, las señales de su teléfono resultaron decisivas para establecer su paradero exacto.
El momento de la detención quedó registrado en un video difundido por las autoridades, en el que se observa a efectivos peruanos y bonaerenses rodeando al acusado mientras lo esposan. Alterado, “Pequeño J” intenta identificarse pronunciando su nombre completo, aunque balbucea frases confusas mientras es reducido por los agentes.
El operativo fue coordinado entre la Policía Nacional del Perú, la Bonaerense e Interpol. Minutos antes, en Lima, también había sido detenido Matías Agustín Ozorio, señalado como la mano derecha del presunto cabecilla narco.
Con estas dos capturas, ya son nueve los implicados puestos a disposición de la Justicia por el caso.