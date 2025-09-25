Quién es “Pequeño J”, el narco peruano acusado de ordenar el triple crimen de Lara, Brenda y Morena

Operativos en la Villa Zavaleta

Este miércoles, la Policía Bonaerense desplegó un fuerte operativo en la Villa Zavaleta, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, con la orden de capturar a “Pequeño J”. Los investigadores llegaron hasta una parrilla y un departamento en un tercer piso donde habría estado el prófugo minutos antes de la irrupción policial.