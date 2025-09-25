Secciones
Seguridad

Quién es “Pequeño J”, el narco peruano acusado de ordenar el triple crimen de Lara, Brenda y Morena

Los investigadores llegaron hasta una parrilla y un departamento en un tercer piso donde habría estado el prófugo minutos antes de la irrupción policial.

Hace 1 Hs

La justicia busca a “Pequeño J” o “Julito”, un narco peruano de 23 años señalado como el presunto autor intelectual del brutal triple femicidio narco en Florencio Varela, donde fueron asesinadas Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20).

Operativos en la Villa Zavaleta

Este miércoles, la Policía Bonaerense desplegó un fuerte operativo en la Villa Zavaleta, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, con la orden de capturar a “Pequeño J”. Los investigadores llegaron hasta una parrilla y un departamento en un tercer piso donde habría estado el prófugo minutos antes de la irrupción policial.

El buscado fue identificado como Julio Valverde o Julio Noguera, apodado “Pequeño J” o “Julito”. Aunque no se aportaron datos de DNI, se confirmó que tiene 23 años, es de nacionalidad peruana y considerado “sanguinario” por las fuerzas de seguridad.

La hipótesis: un crimen por venganza

La investigación sostiene que el narco contrató sicarios para secuestrar, torturar y asesinar a las tres jóvenes como represalia por el supuesto robo de dinero y cocaína.

Incluso, las fuentes judiciales afirman que el crimen habría sido transmitido en vivo en un grupo cerrado de redes sociales, en lo que se interpreta como un mensaje mafioso a otros rivales del narco.

Narcofemicidio y disputas territoriales

Si bien en la Villa 1-11-14 y Villa Zavaleta no se reconoce actividad directa de “Pequeño J”, los investigadores sospechan que podría operar en zonas del Bajo Flores, Barracas y el sur del conurbano bonaerense, donde finalmente se encontraron los cuerpos de las víctimas.

El caso fue recaratulado como femicidio vinculado al narcotráfico y pasó a manos del fiscal Gastón Duplaá, en colaboración con la PROCUNAR y la fiscalía especializada en delitos de narcotráfico del Ministerio Público porteño.

Detenidos e hipótesis de clanes

Cuatro sospechosos fueron detenidos en Florencio Varela y serían parte del entorno de “Pequeño J”. Uno de ellos sería familiar del líder narco.

Paralelamente, se investigan posibles conexiones con el clan argentino “Los Cabral”, aunque esa línea aún no fue confirmada.

El crimen que conmocionó a Florencio Varela

El viernes por la noche, Lara, Brenda y Morena subieron a una Chevrolet Tracker blanca con patente adulterada creyendo que iban a una fiesta. Nunca llegaron. Sus cuerpos aparecieron enterrados en una casa de Florencio Varela, desatando la conmoción de la comunidad y un reclamo masivo de justicia.

