Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

La Justicia lanzó una orden de captura nacional e internacional contra Victoriano Tony Janzen Valverde, conocido como “Pequeño J” y señalado como el autor intelectual del brutal triple femicidio que acabó con las vidas de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en una casa de Florencio Varela. Por estas horas, es el criminal más buscado del país.
Los investigadores sostienen que Valverde, de 23 años, sería el líder de la organización delictiva que orquestó todo, desde la "trampa de la fiesta" hasta la impactante transmisión en vivo del crimen de las tres jóvenes. Además, las fuerzas de seguridad buscan a su presunta mano derecha, Matías Agustín Ozorio, de 28 años.
El viernes por la noche detuvieron en Villazón (Bolivia) a un quinto sospechoso del hecho. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, el chofer de la camioneta blanca en la que las chicas fueron vistas con vida por última vez. Hasta el momento son cinco los arrestados por el triple femicidio.
Quién es “Pequeño J”, el líder narco más buscado del país
“Pequeño J” está acusado de ser el cerebro del triple femicidio y de planificar la trampa para atraer a las chicas que vivían en Ciudad Evita, en La Matanza, con la promesa de una fiesta. Sin embargo, las llevó a una casa donde fueron asesinadas.
Los investigadores creen que el crimen fue planificado con frialdad como un mensaje mafioso, que incluyó una transmisión en vivo a un grupo cerrado de Instagram con la tortura y posterior descuartizamiento de las tres jóvenes.
Valverde nació en la localidad de La Libertad, en Perú. A temprana edad, demostró que podía ser jefe de una banda criminal por dos características: es extremadamente sanguinario y entiende los códigos que se manejan dentro del narcotráfico, según detalla la periodista Lorena Maciel en TN.
En ese sentido, definen a “Pequeño J” como un delincuente joven, brutal y sin códigos ni límites a la hora de disciplinar a la gente que trabaja para él. Como parte del operativo para capturar a Valverde, hubo un allanamiento el jueves de un búnker en el barrio porteño de Barracas. En ese lugar, “Pequeño J” dejó trampas electrificadas y un mensaje escrito en una hoja de papel para la policía.