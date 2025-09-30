Detuvieron en Perú a "Pequeño J", presunto autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela

La Policía de la provincia de Buenos Aires confirmó este martes la detención en Perú de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como el presunto autor intelectual del triple crimen ocurrido en Florencio Varela, y sobre quien pesaba un pedido de captura internacional.
El arresto se produjo poco más de una hora después de que cayera en Lima su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, lo que eleva a nueve la cantidad de detenidos vinculados a los femicidios de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.
Los primeros en caer presos fueron Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.
Según las hipótesis oficiales, no solo habría planeado la ejecución de las víctimas, sino que también habría ordenado difundir el hecho en tiempo real a través de redes sociales.
De acuerdo con los trascendidos, la transmisión en vivo del asesinato buscaba amplificar el impacto del crimen y enviar un mensaje explícito. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, había señalado durante el fin de semana que “Pequeño J” pretendía expandir su venta de tusi al Bajo Flores y desembarcar también en Florencio Varela.