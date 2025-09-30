Detuvieron en Perú a "Pequeño J", presunto autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela

De acuerdo con los trascendidos, la transmisión en vivo del asesinato buscaba amplificar el impacto del crimen y enviar un mensaje explícito. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, había señalado durante el fin de semana que “Pequeño J” pretendía expandir su venta de tusi al Bajo Flores y desembarcar también en Florencio Varela.