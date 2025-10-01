Triple crimen de Florencio Varela: Perú expulsó a Matías Ozorio, la mano derecha de "Pequeño J"

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

Durante su traslado a la Dirección Antidrogas de la PNP, “Pequeño J” se detuvo frente a las cámaras para responder a la prensa y rechazó las acusaciones que lo señalan como responsable del hecho. Ante la consulta de los periodistas, replicó: “Me están echando la culpa nada más, no matamos a nadie”. Acto seguido, al ser consultado sobre un mensaje para su familia, insistió en su inocencia: “que tienen que encontrar al culpable porque yo no tengo nada que ver”.