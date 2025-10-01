Secciones
Triple crimen de Florencio Varela: Perú expulsó a Matías Ozorio, la mano derecha de "Pequeño J"

El joven de 28 años fue arrestado en Lima por la Policía local.

Hace 1 Hs

El Gobierno de Perú expulsó a Matías Agustín Ozorio, mano derecha de "Pequeño J", el principal acusado por los crimenes de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo, cuyos cuerpos fueron hallados en Florencio Varela.

Según la reconstrucción judicial, habría estado en la llamada "casa del horror" para transmitir el mensaje del jefe narco. Su entorno, en cambio, lo describe como un joven sin peso en la estructura criminal, con una vida marcada por deudas, rupturas familiares y el fracaso de una obsesión: las criptomonedas.

El joven de 28 años fue arrestado en Lima por la Policía local. Mientras era detenido, respondió una serie de preguntas de un policía y se refirió a su ingreso al país peruano. "Me trajeron de engaño unos narcos mafiosos, que yo les debía plata. Estoy en Perú desde hace una semana. Duermo en la calle desde hace dos días porque me escapé", expresó.

Durante su traslado a la Dirección Antidrogas de la PNP, “Pequeño J” se detuvo frente a las cámaras para responder a la prensa y rechazó las acusaciones que lo señalan como responsable del hecho. Ante la consulta de los periodistas, replicó: “Me están echando la culpa nada más, no matamos a nadie”. Acto seguido, al ser consultado sobre un mensaje para su familia, insistió en su inocencia: “que tienen que encontrar al culpable porque yo no tengo nada que ver”.

La captura de Valverde Victoriano se logró gracias a un operativo conjunto entre la Policía Bonaerense y las divisiones especializadas en narco de la PNP. El seguimiento incluyó el rastreo de su teléfono celular y de los chips que utilizaba para evitar ser localizado.

Los investigadores pudieron reconstruir su itinerario desde Bolivia hasta Perú, donde logró evadir dos controles policiales antes de esconderse en un camión de pescado, donde finalmente fue interceptado.

