Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense contó cómo operaba la banda de “Pequeño J”

En diálogo con GPS (América), el funcionario señaló que la droga con la que el principal sospechoso buscaba instalarse en el conurbano bonaerense era Tusi, y que su objetivo era ganar territorio en la venta de estupefacientes en Florencio Varela, partiendo desde el barrio porteño del Bajo Flores. También reveló que varias personas afirmaron haber visto el video del crimen de las jóvenes.