Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense contó cómo operaba la banda de “Pequeño J”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, brindó detalles sobre la investigación del triple femicidio de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo. En sus declaraciones, el funcionario confirmó que además de “Pequeño J” y su ladero Miguel Ozorio, hay otros cuatro prófugos.
En diálogo con GPS (América), el funcionario señaló que la droga con la que el principal sospechoso buscaba instalarse en el conurbano bonaerense era Tusi, y que su objetivo era ganar territorio en la venta de estupefacientes en Florencio Varela, partiendo desde el barrio porteño del Bajo Flores. También reveló que varias personas afirmaron haber visto el video del crimen de las jóvenes.
El ministro identificó al principal sospechoso como Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, quien se movía en la villa 21-24 de la Ciudad de Buenos Aires. Según Alonso, su búnker fue “tomado a sangre y fuego, lo usurparon”.
Explicó que el acusado contaba con una red de chicas de entre 16 y 17 años, todas con una estética vinculada al reggaetón y al hip hop, a quienes contrataba. “Algunas testificaron que cuando salían con él, adelante iban Pequeño J y Ozorio, y atrás lo seguían los ‘perros’, como llamaban a los hombres que lo custodiaban”, detalló.
Vínculos con el narcotráfico
Alonso indicó que Valverde Victoriano buscaba consolidar su presencia en la venta de Tusi con nexos en Perú. La investigación permitió intervenir varios de sus teléfonos, los cuales evidenciaron que se movía con rapidez y contaba con distintas casas en la Capital. Una de ellas era conocida por las testigos como el “departamento del Riachuelo”.
Sobre su desembarco en la zona sur del Conurbano, Alonso precisó que “quería llegar a Florencio Varela, aunque no tenía red de comercialización y estaba intentando instalarse”.
El ministro explicó que el lugar donde fueron llevadas las jóvenes se identificó gracias al entrecruzamiento de antenas telefónicas y las cámaras de seguridad públicas y privadas. “La patente de la Chevrolet Tracker a la que se suben la obtuvimos con una cámara del COM de Lomas de Zamora”, dijo.
En relación a la vivienda de Florencio Varela, aclaró: “No se vendía droga allí, era un punto de encuentro desde donde salían con mochilas a vender Tusi de forma ambulante, tanto en Barracas como en la zona”.
¿Cuáles son las hipótesis que manejan las autoridades?
Para el ministro, la hipótesis principal es que el crimen está vinculado a la relación que mantenían las víctimas con Pequeño J, la cual surgió en la zona de Flores.
“Esto es algo terrible, que no tendría que haber pasado, pero pasó y tenemos que estar preparados para cuando pase esto. Yo entiendo que cuatro días para la familia fue mucha angustia, yo no se las puedo devolver, y les pido disculpas a esas familias de las chicas”, sentenció.