Secciones
Seguridad

Triple crimen en Florencio Varela: nuevas pistas comprometen a “Pequeño J” y a su círculo más cercano

El fiscal Adrián Arribas avanza en la investigación por el asesinato de Brenda, Morena y Lara.

FLORENCIO VARELA. Brenda del Castillo (20 años), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron asesinadas y enterradas en una casa. FLORENCIO VARELA. Brenda del Castillo (20 años), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron asesinadas y enterradas en una casa.
Hace 2 Hs

La investigación por el brutal triple crimen narco de Florencio Varela sumó en las últimas horas nuevos indicios que apuntan directamente al capo prófugo Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como el ideólogo de los asesinatos de Brenda, Morena y Lara.

Triple crimen: se negó a declarar Ariel Giménez, el detenido que habría cavado los pozos

Triple crimen: se negó a declarar Ariel Giménez, el detenido que habría cavado los pozos

El fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, recibió un dato clave: una carta anónima que llegó a la Comisaría 4D de la Policía de la Ciudad, ubicada en la calle California, a pocas cuadras de la villa Zavaleta. En el escrito, su autor -aparentemente un joven- apuntó sin rodeos a “Pequeño J”, confirmando que se trata de un narcotraficante. La identidad del capo ya había sido ratificada por los registros de Interpol. Ante esto, Arribas ordenó secuestrar la misiva y revisar las cámaras de seguridad para intentar identificar al misterioso mensajero, según publicó Infobae.

El Volkswagen Fox y los allanamientos en serie

Otra pista firme surgió con el hallazgo en Quilmes del Volkswagen Fox utilizado como auto de apoyo durante la noche del triple crimen. El vehículo fue encontrado tras la colaboración de una fuente cercana a los acusados y quedó preservado en una DDI de la Policía Bonaerense, donde se le realizarán pericias forenses para detectar posibles rastros de evidencia.

Trasladan a Buenos Aires al quinto detenido por el triple crimen de Florencio Varela

Trasladan a Buenos Aires al quinto detenido por el triple crimen de Florencio Varela

De forma paralela, el fiscal Arribas dispuso una serie de allanamientos entre el domingo y el lunes, realizados por la División Búsqueda de Prófugos de la PFA y el área de Casos Especiales de la Bonaerense en diferentes puntos: las villas 1-11-14 y Zavaleta en Barracas, y la zona de Merlo.

En la Capital, los detectives irrumpieron en el domicilio de Florencia Ibáñez, sobrina de Víctor Sotacuro, señalado como chofer del Volkswagen Fox. La joven fue detenida en un episodio insólito: mientras daba una entrevista a canales de televisión. Sotacuro, en tanto, ya se presentó ante la Justicia y será indagado junto a su sobrina en la jornada de hoy.

El rastro de Matías Ozorio

La pesquisa también se concentró en Matías Ozorio, considerado el principal ladero de “Pequeño J”. Una billetera virtual vinculada a él se activó en la zona oeste del conurbano, lo que llevó a los investigadores hasta un punto en Merlo. Sin embargo, cuando llegaron, Ozorio no estaba. Se sospecha que la operación pudo haber sido realizada por un tercero, con el fin de despistar a la Policía.

La madre de una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela puso en duda que el asesino sea "Pequeño J"

La madre de una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela puso en duda que el asesino sea Pequeño J

En la villa Zavaleta viven la madre y la hermana de Ozorio, quienes fueron localizadas en sus domicilios, aunque el acusado no estaba allí.

Pruebas tecnológicas y un hallazgo sospechoso

El análisis de la triangulación de antenas de telefonía celular reveló que “Pequeño J” se reunió con Ozorio antes y después del 20 de septiembre, fecha en que Brenda, Morena y Lara fueron asesinadas. Para el fiscal Arribas, esto confirma que Ozorio no solo formaba parte de la organización, sino que incluso habría estado presente como garante de los asesinatos ordenados por el narco.

“Hoy me tocó a mí tener dos criaturas asesinadas; esto no puede seguir así”, dijo el abuelo de las víctimas del triple crimen narco

“Hoy me tocó a mí tener dos criaturas asesinadas; esto no puede seguir así”, dijo el abuelo de las víctimas del triple crimen narco

La gran incógnita es si el propio “Pequeño J”, de apenas 20 años, estuvo físicamente en la escena del crimen. Un dato alimenta esa sospecha: en una vivienda de Isidro Casanova usada como aguantadero, la Policía Bonaerense halló un conjunto deportivo con una posible mancha de sangre. Los expertos advierten que la tela podría dificultar la extracción de ADN, pero si se logra una muestra viable y coincide con la sangre de las víctimas, la imputación contra el joven capo se agravará aún más.

Dos prófugos con alerta roja

Tanto Tony Janzen Valverde Victoriano (“Pequeño J”) como Matías Ozorio se encuentran prófugos y con circular roja de Interpol, acusados de homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género. Mientras tanto, la Justicia avanza con nuevas pruebas y testimonios que podrían ser determinantes para esclarecer un caso que ya conmueve a todo el país.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”
1

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios
2

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA
3

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante
5

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

La calidad de vida, bajo la lupa de una docena de especialistas
6

La "calidad de vida", bajo la lupa de una docena de especialistas

Más Noticias
La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Un candidato a intendente de Alberdi denunció el uso de recursos públicos en la campaña electoral

Un candidato a intendente de Alberdi denunció el uso de recursos públicos en la campaña electoral

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

La calidad de vida, bajo la lupa de una docena de especialistas

La "calidad de vida", bajo la lupa de una docena de especialistas

Comentarios