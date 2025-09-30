Triple crimen en Florencio Varela: nuevas pistas comprometen a “Pequeño J” y a su círculo más cercano

La investigación por el brutal triple crimen narco de Florencio Varela sumó en las últimas horas nuevos indicios que apuntan directamente al capo prófugo Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como el ideólogo de los asesinatos de Brenda, Morena y Lara.
El fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, recibió un dato clave: una carta anónima que llegó a la Comisaría 4D de la Policía de la Ciudad, ubicada en la calle California, a pocas cuadras de la villa Zavaleta. En el escrito, su autor -aparentemente un joven- apuntó sin rodeos a “Pequeño J”, confirmando que se trata de un narcotraficante. La identidad del capo ya había sido ratificada por los registros de Interpol. Ante esto, Arribas ordenó secuestrar la misiva y revisar las cámaras de seguridad para intentar identificar al misterioso mensajero, según publicó Infobae.
El Volkswagen Fox y los allanamientos en serie
Otra pista firme surgió con el hallazgo en Quilmes del Volkswagen Fox utilizado como auto de apoyo durante la noche del triple crimen. El vehículo fue encontrado tras la colaboración de una fuente cercana a los acusados y quedó preservado en una DDI de la Policía Bonaerense, donde se le realizarán pericias forenses para detectar posibles rastros de evidencia.
De forma paralela, el fiscal Arribas dispuso una serie de allanamientos entre el domingo y el lunes, realizados por la División Búsqueda de Prófugos de la PFA y el área de Casos Especiales de la Bonaerense en diferentes puntos: las villas 1-11-14 y Zavaleta en Barracas, y la zona de Merlo.
En la Capital, los detectives irrumpieron en el domicilio de Florencia Ibáñez, sobrina de Víctor Sotacuro, señalado como chofer del Volkswagen Fox. La joven fue detenida en un episodio insólito: mientras daba una entrevista a canales de televisión. Sotacuro, en tanto, ya se presentó ante la Justicia y será indagado junto a su sobrina en la jornada de hoy.
El rastro de Matías Ozorio
La pesquisa también se concentró en Matías Ozorio, considerado el principal ladero de “Pequeño J”. Una billetera virtual vinculada a él se activó en la zona oeste del conurbano, lo que llevó a los investigadores hasta un punto en Merlo. Sin embargo, cuando llegaron, Ozorio no estaba. Se sospecha que la operación pudo haber sido realizada por un tercero, con el fin de despistar a la Policía.
En la villa Zavaleta viven la madre y la hermana de Ozorio, quienes fueron localizadas en sus domicilios, aunque el acusado no estaba allí.
Pruebas tecnológicas y un hallazgo sospechoso
El análisis de la triangulación de antenas de telefonía celular reveló que “Pequeño J” se reunió con Ozorio antes y después del 20 de septiembre, fecha en que Brenda, Morena y Lara fueron asesinadas. Para el fiscal Arribas, esto confirma que Ozorio no solo formaba parte de la organización, sino que incluso habría estado presente como garante de los asesinatos ordenados por el narco.
La gran incógnita es si el propio “Pequeño J”, de apenas 20 años, estuvo físicamente en la escena del crimen. Un dato alimenta esa sospecha: en una vivienda de Isidro Casanova usada como aguantadero, la Policía Bonaerense halló un conjunto deportivo con una posible mancha de sangre. Los expertos advierten que la tela podría dificultar la extracción de ADN, pero si se logra una muestra viable y coincide con la sangre de las víctimas, la imputación contra el joven capo se agravará aún más.
Dos prófugos con alerta roja
Tanto Tony Janzen Valverde Victoriano (“Pequeño J”) como Matías Ozorio se encuentran prófugos y con circular roja de Interpol, acusados de homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género. Mientras tanto, la Justicia avanza con nuevas pruebas y testimonios que podrían ser determinantes para esclarecer un caso que ya conmueve a todo el país.