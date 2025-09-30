Triple crimen en Florencio Varela: nuevas pistas comprometen a “Pequeño J” y a su círculo más cercano

El fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, recibió un dato clave: una carta anónima que llegó a la Comisaría 4D de la Policía de la Ciudad, ubicada en la calle California, a pocas cuadras de la villa Zavaleta. En el escrito, su autor -aparentemente un joven- apuntó sin rodeos a “Pequeño J”, confirmando que se trata de un narcotraficante. La identidad del capo ya había sido ratificada por los registros de Interpol. Ante esto, Arribas ordenó secuestrar la misiva y revisar las cámaras de seguridad para intentar identificar al misterioso mensajero, según publicó Infobae.