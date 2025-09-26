Jaldo, Sánchez y Milei: protagonistas de los cruces en el Concejo capitalino

Las caras al frente de las listas electorales del Partido Justicialista (PJ) y de la Unión Cívica Radical (UCR) fueron foco de debate en el Concejo Deliberante. En una sesión en la que se ordenó la depuración de 700 ordenanzas del período 1976-1983, entre otros temas, los ediles se refirieron a las figuras de Osvaldo Jaldo y de Roberto Sánchez y cruzaron responsabilidades sobre el apoyo que se le dio al gobierno de Javier Milei en el Congreso de la Nación. Se habló de falta de seriedad, de “pauta publicitaria” y hasta se intentó marcar una separación entre peronismo y kirchnerismo.