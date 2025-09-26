Jaldo, Sánchez y Milei: protagonistas de los cruces en el Concejo capitalino

Las caras al frente de las listas electorales del Partido Justicialista (PJ) y de la Unión Cívica Radical (UCR) fueron foco de debate en el Concejo Deliberante. En una sesión en la que se ordenó la depuración de 700 ordenanzas del período 1976-1983, entre otros temas, los ediles se refirieron a las figuras de Osvaldo Jaldo y de Roberto Sánchez y cruzaron responsabilidades sobre el apoyo que se le dio al gobierno de Javier Milei en el Congreso de la Nación. Se habló de falta de seriedad, de “pauta publicitaria” y hasta se intentó marcar una separación entre peronismo y kirchnerismo.
El encuentro en el recinto duró cinco horas, y al menos una se le dedicó al período de manifestaciones generales. La cuestión local surgió a partir de un planteo hecho por Leandro Argañaraz (UCR) al peronismo por “haberle apoyado (a La Libertad Avanza) todas las leyes, menos en año electoral”. “La lista de Roberto Sánchez es la única que ha garantizado durante todos estos años estabilidad y defensa de los sectores más postergados; que garantiza que haya acompañamiento y una alternativa para la Provincia. La coherencia en algún momento tiene que ser valorada”, manifestó.
“¡Es una pauta publicitaria!”, deslizó el oficialista Emiliano Vargas Aignasse, comentario que fue seguido por su par Gonzalo Carrillo Leito. Luego, el peronista José María Franco acotó: “se le acaba de armar un spot político de propaganda a un diputado que nos acordamos que es diputado este año, cuando está buscando su reelección. Y tiene el tupé de hablar del gobernador cuando también votó cosas a favor de Milei”.
También intervino José María Canelada, tercer candidato por el radicalismo, enalteciendo la gestión de Sánchez como ex intendente de Concepción y como miembro de la Cámara baja en el Congreso. “Siempre votó del lado de los jubilados. No a veces en contra, celebrándolo, como los tres diputados que responden a Jaldo, y que ahora cerca de la campaña electoral ya de nuevo les preocupa la justicia social y los pobres jubilados”, cruzó.
Milei y el kirchnerismo
Por su parte, el radical Federico Romano Norri inició otro debate planteando -como acostumbra- sus críticas a la gestión libertaria. “Es uno de los gobiernos menos democráticos, más autoritarios y menos humanos que hemos tenido desde el advenimiento de la democracia. Un gobierno que comenzó con algún tipo de logro en aspectos macroeconómicos, pero que no tuvo repercusión ni incidencia directa en mejorar las problemáticas de distintos sectores del país”, acusó.
El edil despreció la forma de expresarse del Presidente y ejemplificó lo dicho con la vez que señaló que sería él quien pondría “el último clavo al cajón del peronismo”. Allí Vargas Aignasse hizo una salvedad que fue motivo de mención en discursos siguientes. “Voy a disentir en el concepto del kirchernismo/peronismo del que quiere diferenciarse en su discurso, porque el cajón no era del peronismo, sino del kirchnerismo”, distinguió.
Más adelante en su alocución, Carrillo Leito agregó: “nosotros, peronistas de pura cepa, cuando nos tocó recibir un gobierno allá en 2001, fue el peronismo quien en 2003 inició un camino de recuperación de la República”. “Tratan de plantear que kirchnerismo nunca más, que trae a colación lo mismo sobre el PJ, y lo que pasó en Provincia de Buenos Aires es una clara demostración de que cuando avanzás políticamente sobre las fibras más sensibles de la sociedad, la misma se expresa en las urnas”, dijo también.
Economía y deudas
Otro cruce entre radicales y peronistas se dio cuando Vargas Aignasse se refirió al préstamo que anunció la administración norteamericana de Donald Trump para la Argentina. “Somos rehenes de Estados Unidos”, cuestionó, mencionando además al Fondo Monetario Internacional (FMI). Argañaraz pidió la palabra y lo cruzó por los créditos solicitados por los gobiernos K. “¿No hubo endeudamiento con Venezuela, a tasas altísimas? ¿No quedamos rehenes de los petrodólares venezolanos que derivaron en escándalos de corrupción? (Y esto es algo) replicado por este gobierno”, planteó.
Además de la depuración de ordenanzas, en el recinto se aprobaron otras iniciativas relevantes: se concedió la creación de un canal oficial de comunicación del Concejo Deliberante, la declaración de interés municipal de la diplomatura en Trastornos del neurodesarrollo a lo largo de la vida y la creación del programa “Sello Verde”.
Asimismo, se sancionó un proyecto de ordenanza para el desarrollo de estrategias que fortalezcan la autonomía de las personas en el transporte público, y otro para la promoción del uso de un lenguaje claro en los textos y documentos formales del sector público, en el marco de la elaboración del Digesto Jurídico municipal que condensa más de 6.000 ordenanzas.
Temas de la sesión
Un canal oficial.- En el Concejo se aprobó un proyecto para que se cree un programa de comunicación institucional que incluya la transmisión en vivo de las sesiones. La iniciativa surge de un proyecto de ordenanza elaborado por Carlos Ale y Ana González (PJS); y de un proyecto de resolución que data de 2023, presentado por José María Canelada y Gustavo Cobos (UCR). “Estamos en el 2025, con un contexto en el que la información abunda aunque las redes hacen a veces que la información certera no llegue a los usuarios. Creemos que con el canal vamos a ayudar mucho a este cuerpo”, resaltó Ale.
Higiene normativa.- El concejal Gustavo Cobos (UCR) agradeció el trabajo llevado adelante por la comisión del Digesto Jurídico en este primer tramo, que consistió en la depuración de 700 normas correspondientes al período 1976-1983, y valoró: “nos permite tomar un período para comenzar la tarea de depuración: el 72% de las ordenanzas del período fue caducada o derogada”.
Pedido de paz.- En medio de los cruces por la política local y nacional, el oficialista Ernesto Nagle se refirió al ámbito internacional. “Podemos hablar de tantas diferencias en Argentina, pero queremos un buen vivir. Hablamos de crisis, inflación, pero si lo observamos, somos dichosos”, dijo. Y manifestó: “pido paz para Palestina y para Israel, que se reconozca el derecho internacional de las naciones y se detenga Israel en el gran ataque que está haciendo”.