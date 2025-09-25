El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán transmitirá en vivo sus sesiones

Durante la última sesión del Concejo Deliberante de la capital se aprobó un proyecto para crear un programa de comunicación institucional del cuerpo legislativo que, entre otras cuestiones, supone la transmisión en vivo de las sesiones. "Esta es una de nuestras primeras iniciativas, la presentamos en noviembre de 2023, al poco tiempo de asumir. La transmisión de las sesiones por YouTube es un gran paso por la transparencia. Es fundamental que los vecinos conozcan lo que hacen y dicen sus representantes", señalaron los ediles José María Canelada y Gustavo Cobos.
"Los vecinos tienen el derecho de saber cómo, de qué manera, con qué calidad nosotros llevamos adelante esa tarea de representar. Además, cuando se tienden puentes, cuando se encienden las luces, cuando se habilita el conocimiento de la cosa pública, también se fortalece el vínculo con la ciudadanía. Es innegablemente una buena noticia que los tucumanos puedan acceder a los debates, que se abran estas puertas digitales para quien quiera seguirlos", señaló Canelada.
Por su parte, Cobos señaló que quienes tienen funciones públicas también tienen obligaciones con la transparencia. "Incluso los debates más álgidos y acalorados deben llegar a los vecinos. Ellos son quienes nos han dado la tarea de representarlos y esta es una de las mejores maneras de mostrarles nuestro trabajo, de poder rendir cuentas a ese trabajo que nos han confiado. Que puedan conocer nuestras posturas y nuestros votos es un paso hacia los valores republicanos que necesitamos en todas las instituciones públicas".
Además, ambos ediles advirtieron que el dictamen aprobado se enriqueció en el trabajo de comisiones con las propuestas de los concejales Ana González y Carlos Ale. De esta manera, se avanzará en la comunicación de sesiones y del trabajo de comisión en la página web oficial y en redes sociales.