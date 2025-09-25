El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán transmitirá en vivo sus sesiones

Durante la última sesión del Concejo Deliberante de la capital se aprobó un proyecto para crear un programa de comunicación institucional del cuerpo legislativo que, entre otras cuestiones, supone la transmisión en vivo de las sesiones. "Esta es una de nuestras primeras iniciativas, la presentamos en noviembre de 2023, al poco tiempo de asumir. La transmisión de las sesiones por YouTube es un gran paso por la transparencia. Es fundamental que los vecinos conozcan lo que hacen y dicen sus representantes", señalaron los ediles José María Canelada y Gustavo Cobos.