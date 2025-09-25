El Concejo Deliberante aprobó la primera etapa del Digesto Jurídico: unas 700 normas perderán vigencia

"Hemos tomado como punto de partida el periodo 1976-1983 por una situación técnica, porque en la dictadura se comenzó con la ordenanza número 1 nuevamente. El 30 de marzo, con la firma de un interventor militar, se dicta la ordenanza 1, cuando el 19 de marzo de 1973 la anterior era la 663. El 30 de noviembre de 1983 se sancionó la ordenanza 938, y la siguiente el 26 de diciembre ya en democracia vuelve a ser la número 1. Esto nos permite tomar un periodo para comenzar la tarea de depuración: el 72% de las ordenanzas del periodo fue caducada o derogada", explicó Cobos.