Secciones
Política

El Concejo Deliberante aprobó la primera etapa del Digesto Jurídico: unas 700 normas perderán vigencia

Corresponden a la etapa 1976-1983, durante la última dictadura cívico-militar argentina.

El Concejo Deliberante aprobó la primera etapa del Digesto Jurídico: unas 700 normas perderán vigencia
Hace 22 Min

En la sesión de este jueves, el Concejo Deliberante capitalino sancionó la primera etapa del Digesto Jurídico municipal. De esta manera, los ediles autorizaron la primera etapa de depuración de aproximadamente 700 ordenanzas correspondientes a la etapa 1976-1983, durante la última dictadura cívico-militar argentina. La votación fue unánime.

La primera etapa de "higiene legislativa" contempla que las normativas dejen de estar vigentes a través de dos procesos: las ordenanzas para las que se dispone la derogación y ordenanzas que son consideradas caducas, porque han cumplido el objetivo para el que fueron sancionadas.

El proceso corresponde con la tarea desempeñada por la comisión especial de Digesto Jurídico municipal, a cargo de la clasificación y el ordenamiento del cuerpo normativo municipal. El grupo de trabajo está encabezado por el concejal Gustavo Cobos -presidente- (Unión Cívica Radical), Alfredo Terán (Fuerza Republicana), Ana González (Partido por la Justicia Social) y Federico Romano Norri (UCR).

"Hemos tomado como punto de partida el periodo 1976-1983 por una situación técnica, porque en la dictadura se comenzó con la ordenanza número 1 nuevamente. El 30 de marzo, con la firma de un interventor militar, se dicta la ordenanza 1, cuando el 19 de marzo de 1973 la anterior era la 663. El 30 de noviembre de 1983 se sancionó la ordenanza 938, y la siguiente el 26 de diciembre ya en democracia vuelve a ser la número 1. Esto nos permite tomar un periodo para comenzar la tarea de depuración: el 72% de las ordenanzas del periodo fue caducada o derogada", explicó Cobos.

Valoraron la tarea de la comisión de Digesto Jurídico los concejales Terán, Ana González, Emiliano Vargas Aignasse, Ernesto Nagle, Federico Romano Norri, Carlos Arnedo y Gonzalo Sebastián Carrillo Leito.

Temas Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Digesto Jurídico: el Concejo Deliberante de la capital depura 700 ordenanzas

Digesto Jurídico: el Concejo Deliberante de la capital depura 700 ordenanzas

La Corte invalida el fallo que ordenaba trasladar 18.000 toneladas de basura de Pacará Pintado a Overo Pozo

La Corte invalida el fallo que ordenaba trasladar 18.000 toneladas de basura de Pacará Pintado a Overo Pozo

Lo más popular
Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales
1

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo
2

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado
3

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición
4

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional
5

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires
6

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires

Más Noticias
“Me alejo del cargo durante un mes para no mezclar gobierno y política”, dijo Jaldo

“Me alejo del cargo durante un mes para no mezclar gobierno y política”, dijo Jaldo

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

El Gobierno extendió las retenciones cero a las carnes, pero reimplanta el tributo a granos

El Gobierno extendió las retenciones cero a las carnes, pero reimplanta el tributo a granos

Así es Chan Bachi, el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Así es "Chan Bachi", el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

La Legislatura aprobó la licencia de Jaldo durante la campaña electoral

La Legislatura aprobó la licencia de Jaldo durante la campaña electoral

Marcela Pagano criticó a Milei: “Lo que hicieron con las retenciones fue albertismo blue”

Marcela Pagano criticó a Milei: “Lo que hicieron con las retenciones fue albertismo blue”

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Comentarios