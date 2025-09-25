"Si Jaldo quiere hacer bien las cosas no debería ser candidato", dijo Sánchez

El gobernador anunció recientemente que hará uso de licencia para dedicarse a la campaña, con vistas a las elecciones del 26 de octubre. “Lo único novedoso de la licencia de Jaldo es que estará fuera de un cargo público por primera vez desde el retorno de la democracia. Todo lo demás es pura cáscara, una puesta en escena para mostrarse respetuoso de la república cuando lo único que hace es avasallarla. Los tucumanos no debemos seguir tolerando estas mentiras”, sostuvo el candidato radical.