"Si Jaldo quiere hacer bien las cosas no debería ser candidato", dijo Sánchez

“Lo único novedoso de la licencia de (Osvaldo) Jaldo es que estará fuera de un cargo por primera vez en 40 años”, dijo el candidato de Unidos por Tucumán Roberto Sánchez. "Si quiere hacer bien las cosas, no debería ser candidato", agregó.
El gobernador anunció recientemente que hará uso de licencia para dedicarse a la campaña, con vistas a las elecciones del 26 de octubre. “Lo único novedoso de la licencia de Jaldo es que estará fuera de un cargo público por primera vez desde el retorno de la democracia. Todo lo demás es pura cáscara, una puesta en escena para mostrarse respetuoso de la república cuando lo único que hace es avasallarla. Los tucumanos no debemos seguir tolerando estas mentiras”, sostuvo el candidato radical.
Y agregó: “Si tanto apego tiene por la transparencia y las reglas de juego claras, no debería ser candidato testimonial. Todos los tucumanos saben que quiere seguir ejerciendo el poder durante la campaña porque no tolera estar sin los privilegios que le da su condición de funcionario. Es lo que hizo en las últimas cuatro décadas”.
Sánchez, quien mantiene una intensa agenda de campaña con recorridas por el interior de la provincia, adelantó que en las urnas habrá sorpresas para el oficialismo. “Estamos consolidando un espacio honesto, responsable y con convicciones para cambiar en serio a Tucumán. Las mentiras ya no van más”, concluyó.