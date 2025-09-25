Secciones
Política

El Concejo de San Miguel de Tucumán declaró de interés municipal la Marcha del Orgullo LGBTIQ+

La iniciativa fue promovida por el concejal Leandro Argañaraz a raíz de un pedido de COMO.

El Concejo de San Miguel de Tucumán declaró de interés municipal la Marcha del Orgullo LGBTIQ+
Hace 1 Hs

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán sancionó por unanimidad la declaración de interés municipal la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ que se realizará en octubre.

La iniciativa, promovida por el concejal Leandro Argañaraz a raíz de un pedido de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO), establece la declaración para la edición XV de la marcha, a celebrarse el 18 de octubre en las calles de la ciudad. 

"‘Sean eternos los derechos que orgulloses supimos conseguir’ es el lema elegido para esta nueva edición de la marcha, estemos a la altura de este momento histórico", dijo Argañaraz.

El Concejo de San Miguel de Tucumán declaró de interés municipal la Marcha del Orgullo LGBTIQ+

"En estos tiempos resulta fundamental el reconocimiento de una larga historia de luchas que lleva adelante nuestro colectivo. Esta ciudad ha abrazado siempre la diversidad y ha convertido este evento en la Marcha del Orgullo más importante del NOA. Por eso esta declaración nos invita a seguir construyendo una sociedad más justa e igualitaria para todes", expresó Kikin Díaz, integrante de la COMO.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánConcejo Deliberante de San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales
1

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo
2

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado
3

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición
4

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional
5

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires
6

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires

Más Noticias
“Me alejo del cargo durante un mes para no mezclar gobierno y política”, dijo Jaldo

“Me alejo del cargo durante un mes para no mezclar gobierno y política”, dijo Jaldo

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

El Gobierno extendió las retenciones cero a las carnes, pero reimplanta el tributo a granos

El Gobierno extendió las retenciones cero a las carnes, pero reimplanta el tributo a granos

Así es Chan Bachi, el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Así es "Chan Bachi", el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

La Legislatura aprobó la licencia de Jaldo durante la campaña electoral

La Legislatura aprobó la licencia de Jaldo durante la campaña electoral

Marcela Pagano criticó a Milei: “Lo que hicieron con las retenciones fue albertismo blue”

Marcela Pagano criticó a Milei: “Lo que hicieron con las retenciones fue albertismo blue”

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Comentarios