El Concejo de San Miguel de Tucumán declaró de interés municipal la Marcha del Orgullo LGBTIQ+

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán sancionó por unanimidad la declaración de interés municipal la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ que se realizará en octubre.
La iniciativa, promovida por el concejal Leandro Argañaraz a raíz de un pedido de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO), establece la declaración para la edición XV de la marcha, a celebrarse el 18 de octubre en las calles de la ciudad.
"‘Sean eternos los derechos que orgulloses supimos conseguir’ es el lema elegido para esta nueva edición de la marcha, estemos a la altura de este momento histórico", dijo Argañaraz.
"En estos tiempos resulta fundamental el reconocimiento de una larga historia de luchas que lleva adelante nuestro colectivo. Esta ciudad ha abrazado siempre la diversidad y ha convertido este evento en la Marcha del Orgullo más importante del NOA. Por eso esta declaración nos invita a seguir construyendo una sociedad más justa e igualitaria para todes", expresó Kikin Díaz, integrante de la COMO.