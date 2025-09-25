“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse (bloque Justicialista) se despachó contra sus pares de la oposición, quienes rechazaron y pusieron en tela de juicio la candidatura de Osvaldo Jaldo a diputado como cabeza de lista del frente Tucumán Primero. El capitalino se expresó notoriamente ofuscado por las alocuciones que tuvieron en el recinto parlamentarios como Manuel Courel (Cambia Tucumán), Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) y Claudio Viña (Compromiso Tucumán), entre otros, durante el debate en el que se aprobó la licencia por 30 días de Jaldo.
“El legislador Courel parece haberse limitado a leer únicamente los títulos de la Constitución, sin detenerse en su contenido ni en las leyes que reglamentan su ejercicio. La Carta Magna establece que un gobernador en funciones no puede integrar el Congreso Nacional, pero en ningún momento lo inhibe de ser candidato”, se despachó Vargas Aignasse porque el yerbabuenense citó en el recinto el artículo 73 de la Constitución nacional. Y agregó: “de hecho, la propia Cámara Nacional Electoral habilitó y convalidó la candidatura de Osvaldo Jaldo. Resultaría absurdo pensar que los jueces federales desconocen o malinterpretan el texto constitucional”.
El ex diputado también cargó contra el titular de Fuerza Republicana. “Conviene recordar que el propio Bussi no solo fue candidato testimonial a diputado nacional, sino que en su reemplazo asumió su ex acólito (Gerardo) Huessen, tristemente célebre en el Congreso por ausentarse de las sesiones debido a excesos gastronómicos. Además, Bussi ha utilizado la doble candidatura como mecanismo de subsistencia política durante dos décadas: siempre juega ‘a la cabeza y a los premios’, según le convenga. Con semejante historial, carece absolutamente de autoridad moral para cuestionar a nadie”, disparó.
Además, mencionó que Viña “antes de convertirse en sanchista, cuando aún era bussista”, también ejerció la doble candidatura a intendente y concejal en comicios pasados. “Para él lo importante nunca fue el cargo al que se postulaba, sino asegurarse un lugar en la calesita del poder. Tal vez hoy lo mueva el temor: su propia hija es candidata a diputada, aunque con un pronóstico electoral por demás reservado”, mencionó.
“Tampoco hay que olvidar a tantos otros legisladores que hoy se rasgan las vestiduras hablando de ética, mientras organizaron acoples en los que madres encabezaban listas y los hijos y familiares ocupaban los lugares subsiguientes. Pretender erigirse en guardianes de la virtud desde el vicio consuetudinario es, sin dudas, la peor forma de hipocresía”, cuestionó Vargas Aignasse.
Por último, el legislador oficialista remarcó que Jaldo es candidato “con el aval expreso de la Cámara Nacional Electoral” y dijo que obtendrá el respaldo mayoritario del pueblo de Tucumán. “El 26 nos encontraremos en las urnas, donde la única voz que vale será la del pueblo”, cerró.