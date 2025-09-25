Secciones
LO QUE DEJÓ LA SESIÓN

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

El oficialista se despachó contra los legisladores que cuestionaron la candidatura de Jaldo, durante la sesión por la licencia. “Es candidato con el aval expreso de la Cámara Nacional Electoral”, remarcó.

OFUSCADO. Gerónimo Vargas Aignasse cruzó a la oposición por sus críticas. OFUSCADO. Gerónimo Vargas Aignasse cruzó a la oposición por sus críticas. PRENSA LEGISLATURA
Hace 1 Hs

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse (bloque Justicialista) se despachó contra sus pares de la oposición, quienes rechazaron y pusieron en tela de juicio la candidatura de Osvaldo Jaldo a diputado como cabeza de lista del frente Tucumán Primero. El capitalino se expresó notoriamente ofuscado por las alocuciones que tuvieron en el recinto parlamentarios como Manuel Courel (Cambia Tucumán), Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) y Claudio Viña (Compromiso Tucumán), entre otros, durante el debate en el que se aprobó la licencia por 30 días de Jaldo.

“El legislador Courel parece haberse limitado a leer únicamente los títulos de la Constitución, sin detenerse en su contenido ni en las leyes que reglamentan su ejercicio. La Carta Magna establece que un gobernador en funciones no puede integrar el Congreso Nacional, pero en ningún momento lo inhibe de ser candidato”, se despachó Vargas Aignasse porque el yerbabuenense citó en el recinto el artículo 73 de la Constitución nacional. Y agregó: “de hecho, la propia Cámara Nacional Electoral habilitó y convalidó la candidatura de Osvaldo Jaldo. Resultaría absurdo pensar que los jueces federales desconocen o malinterpretan el texto constitucional”.

El legislador Macome cuestionó el pedido de licencia de Jaldo para ser "candidato testimonial"

El legislador Macome cuestionó el pedido de licencia de Jaldo para ser candidato testimonial

El ex diputado también cargó contra el titular de Fuerza Republicana. “Conviene recordar que el propio Bussi no solo fue candidato testimonial a diputado nacional, sino que en su reemplazo asumió su ex acólito (Gerardo) Huessen, tristemente célebre en el Congreso por ausentarse de las sesiones debido a excesos gastronómicos. Además, Bussi ha utilizado la doble candidatura como mecanismo de subsistencia política durante dos décadas: siempre juega ‘a la cabeza y a los premios’, según le convenga. Con semejante historial, carece absolutamente de autoridad moral para cuestionar a nadie”, disparó.

Un mes sin Jaldo: Acevedo dijo que encabezará la gestión provincial “en piloto automático”

Un mes sin Jaldo: Acevedo dijo que encabezará la gestión provincial “en piloto automático”

Además, mencionó que Viña “antes de convertirse en sanchista, cuando aún era bussista”, también ejerció la doble candidatura a intendente y concejal en comicios pasados. “Para él lo importante nunca fue el cargo al que se postulaba, sino asegurarse un lugar en la calesita del poder. Tal vez hoy lo mueva el temor: su propia hija es candidata a diputada, aunque con un pronóstico electoral por demás reservado”, mencionó.

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

“Tampoco hay que olvidar a tantos otros legisladores que hoy se rasgan las vestiduras hablando de ética, mientras organizaron acoples en los que madres encabezaban listas y los hijos y familiares ocupaban los lugares subsiguientes. Pretender erigirse en guardianes de la virtud desde el vicio consuetudinario es, sin dudas, la peor forma de hipocresía”, cuestionó Vargas Aignasse.

Por último, el legislador oficialista remarcó que Jaldo es candidato “con el aval expreso de la Cámara Nacional Electoral” y dijo que obtendrá el respaldo mayoritario del pueblo de Tucumán. “El 26 nos encontraremos en las urnas, donde la única voz que vale será la del pueblo”, cerró.

Temas Honorable Legislatura de TucumánOsvaldo JaldoGerónimo Vargas AignasseElecciones 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales
1

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo
2

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado
3

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires
4

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y recuperó su conexión internacional luego de seis años
5

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y recuperó su conexión internacional luego de seis años

Gustavo Cordera y la doble vara de la cancelación
6

Gustavo Cordera y la doble vara de la cancelación

Más Noticias
Así es Chan Bachi, el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Así es "Chan Bachi", el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

La Legislatura aprobó la licencia de Jaldo durante la campaña electoral

La Legislatura aprobó la licencia de Jaldo durante la campaña electoral

Javier Milei concluye hoy su gira en EEUU con respaldo financiero y una reunión con Netanyahu

Javier Milei concluye hoy su gira en EEUU con respaldo financiero y una reunión con Netanyahu

Marcela Pagano criticó a Milei: “Lo que hicieron con las retenciones fue albertismo blue”

Marcela Pagano criticó a Milei: “Lo que hicieron con las retenciones fue albertismo blue”

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Cano reclamó intervención en la comuna de El Cercado tras el escándalo que involucra al comisionado y a su hermano

Cano reclamó intervención en la comuna de El Cercado tras el escándalo que involucra al comisionado y a su hermano

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Comentarios