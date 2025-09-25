“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

“El legislador Courel parece haberse limitado a leer únicamente los títulos de la Constitución, sin detenerse en su contenido ni en las leyes que reglamentan su ejercicio. La Carta Magna establece que un gobernador en funciones no puede integrar el Congreso Nacional, pero en ningún momento lo inhibe de ser candidato”, se despachó Vargas Aignasse porque el yerbabuenense citó en el recinto el artículo 73 de la Constitución nacional. Y agregó: “de hecho, la propia Cámara Nacional Electoral habilitó y convalidó la candidatura de Osvaldo Jaldo. Resultaría absurdo pensar que los jueces federales desconocen o malinterpretan el texto constitucional”.