Un mes sin Jaldo: Acevedo dijo que encabezará la gestión provincial “en piloto automático”

De cara a las elecciones, Miguel Acevedo asumirá el mando del Ejecutivo provincial durante la licencia del gobernador Osvaldo Jaldo, que será del 26 de septiembre al 26 de octubre. En una charla con la prensa, el vicegobernador aseguró que mantendrá la continuidad de la gestión. “Vamos en piloto automático. No vamos a perder la gestión. Mantendremos contacto con todos los funcionarios y con el gobernador; y procuraremos que esta campaña electoral no distorsione ni disminuya el trabajo institucional”.
Entre sus prioridades mencionó además la salud pública, la educación y la seguridad. En relación con la economía y la política nacional, destacó que “queremos una economía al servicio de la gente, no la gente al servicio de la economía”, y advirtió que los créditos internacionales deben destinarse a obras, salud y seguridad, como se hace en Tucumán.
Sobre las elecciones del 26 de octubre, aseguró: “Gana Tucumán. Gana el sector que va a defender la salud pública, la educación y la seguridad. Lo venimos demostrando antes de las elecciones y lo vamos a seguir profundizando después”.
Batalla de Tucumán
Acevedo resaltó la relevancia histórica de la Batalla de Tucumán como un símbolo de valentía y compromiso de los tucumanos y tucumanas. “Esta fecha sirve para tomar conciencia de que el país no sería lo que es si no se hubiese librado la batalla de Tucumán. Los tucumanos demostramos integridad, valentía y honramos nuestra tierra”, afirmó.
El vicegobernador sostuvo que, más allá de las decisiones centralistas del gobierno nacional, “tenemos que recuperar nuestra identidad tucumana y mirar entre nosotros. Revalorizo a los deportistas y artistas locales que se destacan pese a la adversidad y sin todas las herramientas necesarias”.
Durante la caminata organizada en La Ciudadela, Acevedo destacó la necesidad de unidad: “Debemos estar todos juntos para que Tucumán sea realmente grande”. También valoró la iniciativa de declarar a la ciudad como histórica, impulsada por Hugo Ledesma y Rossana Chahla.