Un mes sin Jaldo: Acevedo dijo que encabezará la gestión provincial “en piloto automático”

De cara a las elecciones, Miguel Acevedo asumirá el mando del Ejecutivo provincial durante la licencia del gobernador Osvaldo Jaldo, que será del 26 de septiembre al 26 de octubre. En una charla con la prensa, el vicegobernador aseguró que mantendrá la continuidad de la gestión. “Vamos en piloto automático. No vamos a perder la gestión. Mantendremos contacto con todos los funcionarios y con el gobernador; y procuraremos que esta campaña electoral no distorsione ni disminuya el trabajo institucional”.