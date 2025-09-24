Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Mansilla, por su parte, conducirá el Poder Legislativo mientras dure la licencia del mandatario. El ex intendente de Aguilares conoce bien la función dado que entre septiembre de 2021 y febrero de 2023 le tocó reemplazar a Jaldo al frente de la Cámara, cuando Juan Manzur sacó licencia como gobernador para asumir como jefe de Gabinete de la Nación durante la presidencia de Alberto Fernández. Una de las tareas que tendrá en estos 30 días será definir el orden del día de la sesión que se anunció para el 2 de octubre, la última antes de los comicios nacionales.