Triple crimen: encontraron incendiada la camioneta en la que trasladaron a las víctimas

El triple crimen vinculado al narcotráfico sumó un nuevo episodio que profundiza la investigación. A las pocas horas de confirmarse que una Chevrolet Tracker había sido utilizada para trasladar a Brenda del Castillo (21), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las autoridades localizaron el vehículo totalmente incendiado en un descampado de la zona de en Florencio Varela.
La camioneta fue hallada cerca del cruce de las calles Río Turbio y Mar Chiquita, a escasos 700 metros de la vivienda donde finalmente se encontraron los cuerpos de las tres jóvenes. El rodado, que circulaba con patente melliza, quedó reducido a chatarra luego de ser prendido fuego durante la madrugada del mismo sábado en el que desaparecieron las víctimas.
Las cámaras de seguridad del área registraron el momento en que comenzaron las llamas. “El fuego comenzó pasadas las 5 de la madrugada del sábado”, indicaron los investigadores al confirmar que el siniestro fue captado por un dispositivo de vigilancia ubicado en las inmediaciones de una escuela de fútbol. En las imágenes se observa cómo el fuego envuelve por completo al vehículo hasta consumirlo por completo.
Aunque las pruebas permitieron establecer la ubicación y el horario del incendio, la Justicia aún no confirmó cómo se originó ni quiénes fueron los responsables. La aparición de la camioneta incendiada refuerza las sospechas sobre la planificación detrás del triple crimen y los vínculos con el narcotráfico.
La investigación del triple crimen
El seguimiento de las cámaras de seguridad permitió reconstruir el recorrido de la Chevrolet Tracker desde la localidad bonaerense de La Tablada, en el partido de La Matanza. Allí, las tres jóvenes fueron vistas por última vez con vida cuando subieron al asiento trasero del vehículo. Otro video incorporado al expediente muestra a Brenda, Morena y Lara esperando en una esquina y subiendo al rodado, que rápidamente se retiró del lugar.
Desde ese punto, el trayecto del automóvil se extendió por unos 30 kilómetros hasta Florencio Varela. El cruce de la avenida General Paz y la señal del teléfono celular de una de las víctimas resultaron claves para el fiscal Gastón Dupláa, a cargo de la investigación, quien logró establecer que las jóvenes habían sido trasladadas hasta el domicilio en el que posteriormente se encontraron rastros de sangre y un fuerte olor a lavandina.
En ese operativo, los agentes sorprendieron a dos personas limpiando la vivienda, lo que reforzó la hipótesis de un intento por borrar evidencias. Posteriormente, cuatro sospechosos fueron detenidos por el triple crimen, entre ellos una pareja de nacionalidad peruana, considerada dueña de la casa allanada. Otra pareja, aprehendida en un primer procedimiento, habría sido la encargada de realizar las tareas de limpieza tras los asesinatos.
El hallazgo de la camioneta incendiada no solo suma pruebas a la causa, sino que también expone la brutalidad y la planificación con que se ejecutó el triple crimen en Florencio Varela, un caso que sigue revelando el trasfondo de violencia ligado al narcotráfico en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano.