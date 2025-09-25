Triple crimen: encontraron incendiada la camioneta en la que trasladaron a las víctimas

Desde ese punto, el trayecto del automóvil se extendió por unos 30 kilómetros hasta Florencio Varela. El cruce de la avenida General Paz y la señal del teléfono celular de una de las víctimas resultaron claves para el fiscal Gastón Dupláa, a cargo de la investigación, quien logró establecer que las jóvenes habían sido trasladadas hasta el domicilio en el que posteriormente se encontraron rastros de sangre y un fuerte olor a lavandina.