Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

El asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), halladas descuartizadas en una vivienda de Florencio Varela, tomó un giro aún más escalofriante: según confirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el ataque fue transmitido en vivo a través de Instagram para un grupo cerrado de unas 45 personas.
“Fue un hecho de disciplinamiento para las chicas, pero también para integrantes de la organización”, sostuvo Alonso en diálogo con TN. Según explicó, uno de los detenidos confesó que el líder narco del grupo ordenó transmitir la sesión de tortura con la frase: “Esto le pasa al que me roba droga”.
Por el hecho fue detenido el peruano Miguel Ángel Villanueva Silva (27), y los argentinos Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28), acusados de homicidio agravado.
Sin embargo, el ministro aseguró que la investigación apunta a dar con el autor intelectual, identificado como un joven peruano de unos 23 años que estaría consolidándose como líder de la organización.
Detales escalofriantes
El caso también reveló detalles mafiosos: las autopsias preliminares indicaron que las tres jóvenes fueron asesinadas entre las 3 y las 5 del sábado 20 de septiembre, tras ser vistas por última vez cuando subían a una camioneta blanca en La Tablada.
En el caso de Lara Gutiérrez, de 15 años, la violencia fue extrema: le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda, presentaba quemaduras compatibles con cigarrillos, un corte parcial en la oreja y una herida en el cuello que le seccionó la arteria carótida.
Brenda del Castillo murió tras una fractura de cráneo, aplastamiento facial y un corte post mortem en el abdomen, mientras que Morena Verdi sufrió una luxación cervical y múltiples golpes en el rostro.
Para dar con el líder, la Policía realizó allanamientos en la Villa Zavaleta (Barracas), donde la banda tendría su búnker principal. Allí hallaron rollos de dinero y evidencia de que al menos 60 personas vivían en el lugar, aunque había sido desocupado “a las apuradas” horas antes.
Alonso afirmó que trabajan en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación y subrayó: “Tenemos que dejar un mensaje, esto es muy grave y lo resolvemos todos o no lo resuelve nadie”.