Secciones
Seguridad

Triple crimen en Buenos Aires: quiénes son los detenidos y el narco prófugo sospechado de planear el asesinato de Brenda, Morena y Lara

Las autoridades sostienen que se trató de una emboscada organizada por una banda narco transnacional que actuó con planificación y profesionalismo.

Las investigaciones vinculan a un prófugo a la estructura liderada por Marco Estrada González, conocido como “Marcos”, histórico jefe narco en el Bajo Flores Las investigaciones vinculan a un prófugo a la estructura liderada por Marco Estrada González, conocido como “Marcos”, histórico jefe narco en el Bajo Flores
Hace 13 Min

La investigación por el asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) avanza con cuatro detenidos y la búsqueda de un traficante peruano prófugo, señalado como el presunto autor intelectual del crimen. Las autoridades de Buenos Aires sostienen que se trató de una emboscada organizada por una banda narco transnacional que actuó con planificación y profesionalismo.

El prófugo: un narco peruano ligado al barrio 1-11-14

Según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, la principal hipótesis es que el triple crimen fue ordenado por un narcotraficante peruano con operaciones en el barrio 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires y puntos de venta en el conurbano sur.

Las investigaciones lo vinculan a la estructura liderada por Marco Estrada González, conocido como “Marcos”, histórico jefe narco en el Bajo Flores. Si bien Estrada permanece detenido por otras causas, uno de sus hombres de confianza habría sido quien planificó la emboscada contra las tres jóvenes.

La línea investigativa indica que el crimen estuvo motivado por un ajuste de cuentas por droga robada: una de las chicas habría sustraído cocaína a integrantes de la organización, lo que habría desencadenado la venganza.

Los cuatro detenidos en Florencio Varela

Hasta ahora, la Justicia confirmó la detención de cuatro sospechosos, todos acusados de homicidio agravado:

La pareja que vivía en la casa de Jáchal y Chañar (Florencio Varela), donde fueron hallados los cuerpos enterrados en el jardín. La mujer habría confesado que asesinaron a las jóvenes por orden de la banda.

Dos personas más vinculadas a la limpieza y encubrimiento de la escena del crimen. Según Alonso, al ingresar a la vivienda, los efectivos encontraron olor a cloro, manchas hepáticas y tierra removida en el fondo de la propiedad.

Uno de los detenidos es el dueño de la casa, a quien se le atribuye responsabilidad directa al haberse encontrado los cuerpos enterrados en su terreno.

Cómo fue la trampa

El viernes por la noche, las tres adolescentes subieron voluntariamente a una camioneta Chevrolet Tracker blanca adulterada en la Rotonda de La Tablada. Creyeron que iban a un evento donde cobrarían 300 dólares cada una.

En realidad, la cita era una emboscada. El vehículo fue luego incendiado a 100 metros de la casa de Florencio Varela, en un intento de borrar pruebas. Los investigadores reconstruyeron el recorrido gracias al rastreo de teléfonos y cámaras de seguridad.

Un asesinato planificado

“Esto no fue un accidente ni un homicidio improvisado. Fue una estrategia organizada por una banda narco para engañarlas, trasladarlas y asesinarlas por venganza”, afirmó Alonso en conferencia de prensa.

Según los peritos, las tres jóvenes fueron asesinadas la misma noche del viernes, entre las 23 y las 24 horas. Los cuerpos fueron identificados por tatuajes, vestimenta y señas particulares.

Reclamo de justicia

Mientras la investigación avanza, familiares y allegados de las víctimas realizan concentraciones en La Tablada para exigir justicia. La madre de Brenda sostuvo: “Me la sacaron y quiero que paguen por todo lo que me hicieron. Hoy vi la foto de ella, de su manito sangrada. Quiero que paguen todos los responsables”.

Temas Buenos AiresLa Matanza
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?
1

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres
2

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano
3

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia
4

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km
5

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo
6

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Más Noticias
Banda del Río Salí: un choque derivó en una violenta agresión registrada por las cámaras

Banda del Río Salí: un choque derivó en una violenta agresión registrada por las cámaras

Confirman que los tres cuerpos hallados son de las chicas desaparecidas en La Matanza

Confirman que los tres cuerpos hallados son de las chicas desaparecidas en La Matanza

Lujo, moda y marihuana: el caso de la ex modelo que irá a juicio en Salta

Lujo, moda y marihuana: el caso de la ex modelo que irá a juicio en Salta

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

Caso Adhemar: Bacchiani está cada vez más cerca de recuperar la libertad

Caso Adhemar: Bacchiani está cada vez más cerca de recuperar la libertad

Comentarios