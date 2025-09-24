Triple crimen en Buenos Aires: quiénes son los detenidos y el narco prófugo sospechado de planear el asesinato de Brenda, Morena y Lara

La investigación por el asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) avanza con cuatro detenidos y la búsqueda de un traficante peruano prófugo, señalado como el presunto autor intelectual del crimen. Las autoridades de Buenos Aires sostienen que se trató de una emboscada organizada por una banda narco transnacional que actuó con planificación y profesionalismo.
El prófugo: un narco peruano ligado al barrio 1-11-14
Según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, la principal hipótesis es que el triple crimen fue ordenado por un narcotraficante peruano con operaciones en el barrio 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires y puntos de venta en el conurbano sur.
Las investigaciones lo vinculan a la estructura liderada por Marco Estrada González, conocido como “Marcos”, histórico jefe narco en el Bajo Flores. Si bien Estrada permanece detenido por otras causas, uno de sus hombres de confianza habría sido quien planificó la emboscada contra las tres jóvenes.
La línea investigativa indica que el crimen estuvo motivado por un ajuste de cuentas por droga robada: una de las chicas habría sustraído cocaína a integrantes de la organización, lo que habría desencadenado la venganza.
Los cuatro detenidos en Florencio Varela
Hasta ahora, la Justicia confirmó la detención de cuatro sospechosos, todos acusados de homicidio agravado:
La pareja que vivía en la casa de Jáchal y Chañar (Florencio Varela), donde fueron hallados los cuerpos enterrados en el jardín. La mujer habría confesado que asesinaron a las jóvenes por orden de la banda.
Dos personas más vinculadas a la limpieza y encubrimiento de la escena del crimen. Según Alonso, al ingresar a la vivienda, los efectivos encontraron olor a cloro, manchas hepáticas y tierra removida en el fondo de la propiedad.
Uno de los detenidos es el dueño de la casa, a quien se le atribuye responsabilidad directa al haberse encontrado los cuerpos enterrados en su terreno.
Cómo fue la trampa
El viernes por la noche, las tres adolescentes subieron voluntariamente a una camioneta Chevrolet Tracker blanca adulterada en la Rotonda de La Tablada. Creyeron que iban a un evento donde cobrarían 300 dólares cada una.
En realidad, la cita era una emboscada. El vehículo fue luego incendiado a 100 metros de la casa de Florencio Varela, en un intento de borrar pruebas. Los investigadores reconstruyeron el recorrido gracias al rastreo de teléfonos y cámaras de seguridad.
Un asesinato planificado
“Esto no fue un accidente ni un homicidio improvisado. Fue una estrategia organizada por una banda narco para engañarlas, trasladarlas y asesinarlas por venganza”, afirmó Alonso en conferencia de prensa.
Según los peritos, las tres jóvenes fueron asesinadas la misma noche del viernes, entre las 23 y las 24 horas. Los cuerpos fueron identificados por tatuajes, vestimenta y señas particulares.
Reclamo de justicia
Mientras la investigación avanza, familiares y allegados de las víctimas realizan concentraciones en La Tablada para exigir justicia. La madre de Brenda sostuvo: “Me la sacaron y quiero que paguen por todo lo que me hicieron. Hoy vi la foto de ella, de su manito sangrada. Quiero que paguen todos los responsables”.