Triple crimen en Buenos Aires: quiénes son los detenidos y el narco prófugo sospechado de planear el asesinato de Brenda, Morena y Lara

La investigación por el asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) avanza con cuatro detenidos y la búsqueda de un traficante peruano prófugo, señalado como el presunto autor intelectual del crimen. Las autoridades de Buenos Aires sostienen que se trató de una emboscada organizada por una banda narco transnacional que actuó con planificación y profesionalismo.