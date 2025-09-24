Triple crimen en Buenos Aires: las adolescentes habrían sido asesinadas en una venganza narco, según el ministro de Seguridad

El brutal triple crimen que conmociona al conurbano bonaerense sumó este miércoles nuevos detalles oficiales. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó en conferencia de prensa que las tres jóvenes de La Matanza, desaparecidas desde el viernes pasado, fueron encontradas asesinadas y descuartizadas en una vivienda de Florencio Varela.
“Convocamos esta conferencia para comunicar que hemos encontrado, lamentablemente, sin vida los cuerpos de Morena, Brenda y Lara, las tres chicas que estábamos buscando desde el sábado”, señaló el funcionario.
Cómo fueron engañadas las jóvenes de La Matanza
Según relató Alonso, las víctimas fueron vistas por última vez el viernes a las 21.30 en la rotonda de La Tablada, donde subieron voluntariamente a una camioneta. Creyeron que iban a participar de un evento, pero en realidad cayeron en una trampa.
“Iban a un encuentro al que habían sido invitadas, sin saber que estaban entrando en una estrategia de una organización transnacional de narcotráfico que había planificado asesinarlas”, explicó el ministro.
El hallazgo en Florencio Varela
El trabajo de investigación incluyó el análisis de los recorridos de los teléfonos celulares y la revisión de cámaras de seguridad en distintos puntos del conurbano. Así lograron reconstruir el trayecto de la camioneta, que pasó por Lomas de Zamora hasta llegar a Florencio Varela.
“Alrededor de las dos, tres de la mañana hallamos los cuerpos. Estaban enterrados en el jardín y tuvimos que hacer un trabajo minucioso para recuperarlos”, detalló Alonso.
Los peritos identificaron a las víctimas por tatuajes, vestimenta y señas particulares. La familia reconoció los cuerpos durante la mañana del miércoles.
Detenidos y pruebas clave
En la vivienda de Florencio Varela la policía encontró elementos clave para la causa y detuvo a cuatro personas, entre ellas al propietario de la casa, señalado como principal responsable.
Además, la camioneta utilizada para trasladar a las jóvenes fue hallada incinerada a 100 metros del lugar, lo que refuerza la hipótesis de un plan premeditado.
“El hecho de ser una camioneta adulterada ya nos permitía saber que había una estrategia para lograr la impunidad de este asesinato”, dijo Alonso.
Hipótesis: un ajuste de cuentas narco
El ministro aseguró que el caso se enmarca en una “venganza narco”:
“Primero que es una organización narco la que las liquidó. Todo da cuenta de una venganza narco. Sabemos que hay más personas involucradas y vamos a avanzar contra autores materiales e intelectuales”.
Las tres jóvenes, según indicó, solían frecuentar la zona de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, donde podrían haber tenido contacto con integrantes de la banda criminal.
“Pasó algo, vieron algo, ocurrió algo. Todavía debemos esclarecer qué motivó puntualmente el ataque”, añadió el funcionario.
Investigación en curso
El caso avanza bajo secreto de sumario con intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). El objetivo es desmantelar la estructura narco que organizó la emboscada y encontrar a los autores intelectuales.
“Esto no fue un accidente ni una fiesta que se descontroló. Desde el primer momento hubo una estrategia planificada para engañarlas y matarlas”, concluyó Alonso.