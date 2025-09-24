Triple crimen en Buenos Aires: las adolescentes habrían sido asesinadas en una venganza narco, según el ministro de Seguridad

El brutal triple crimen que conmociona al conurbano bonaerense sumó este miércoles nuevos detalles oficiales. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó en conferencia de prensa que las tres jóvenes de La Matanza, desaparecidas desde el viernes pasado, fueron encontradas asesinadas y descuartizadas en una vivienda de Florencio Varela.