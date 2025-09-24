Secciones
Triple crimen en Buenos Aires: estremecedores detalles de la autopsia de las tres jóvenes asesinadas

La hipótesis de los investigadores es que fueron asesinadas en el marco de una venganza narco, ordenada presuntamente por un traficante peruano.

Hace 1 Hs

Los primeros resultados de la autopsia confirmaron la violencia extrema sufrida por Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes encontradas enterradas en una vivienda de Florencio Varela. Las pericias forenses apuntan a que fueron asesinadas en el marco de una venganza narco, ordenada presuntamente por un traficante peruano.

Qué reveló la autopsia del triple crimen en Florencio Varela

De acuerdo con fuentes oficiales, las tres chicas fueron brutalmente torturadas antes de ser asesinadas:

A Lara Gutiérrez, de solo 15 años, le amputaron los dedos de la mano izquierda y una oreja antes de degollarla.

A Brenda del Castillo la atacaron con puntazos en el cuello, le provocaron fracturas faciales y le abrieron el abdomen después de matarla.

A Morena Verri la golpearon en el rostro y la asesinaron quebrándole el cuello.

Los forenses estimaron que los homicidios ocurrieron entre el 20 de septiembre a las 3 y las 6 de la mañana, es decir, unas horas después de que fueran vistas por última vez en La Tablada.

Triple crimen en Buenos Aires: quiénes son los detenidos y el narco prófugo sospechado de planear el asesinato de Brenda, Morena y Lara

La venganza narco como principal hipótesis

La línea investigativa sostiene que el triple crimen fue consecuencia de una venganza ligada al narcotráfico. Una de las dos mujeres detenidas confesó a la policía que las jóvenes fueron asesinadas en su vivienda de Florencio Varela y señaló a un narco peruano y a su banda como responsables.

Aunque estas declaraciones aún no figuran en el expediente, los investigadores las consideran un indicio fuerte para confirmar el móvil narco.

Cuatro detenidos y un prófugo

Hasta ahora hay cuatro sospechosos detenidos, mientras que el presunto cabecilla de la organización continúa prófugo.

Las principales pistas que guiaron a los investigadores fueron:

Una camioneta Chevrolet Tracker blanca con patente adulterada, utilizada para trasladar a las víctimas.

El registro de geolocalización del celular de Lara, que se activó en la zona de Florencio Varela la noche de la desaparición.

El dolor de las familias de las víctimas

Las familias de Morena, Brenda y Lara participaron en marchas y concentraciones para exigir justicia. El fiscal Gastón Duplaá, a cargo de la investigación, indagará a los detenidos en las próximas horas para determinar su grado de participación en la masacre.

El caso, que conmueve a La Matanza y Florencio Varela, volvió a encender las alarmas sobre la violencia narco y la inseguridad en el conurbano bonaerense.

