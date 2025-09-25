Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires

Las víctimas fueron vistas por última vez con vida el viernes 19 de septiembre. Desde entonces sus familiares reportaron su desaparición y movieron cielo y tierra para dar con su paradero. Según relató el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, las chicas fueron registradas por una cámara de seguridad el viernes a las 21.30 en la rotonda de La Tablada, donde subieron voluntariamente a una camioneta. Creyeron que iban a participar de un evento, pero en realidad cayeron en una trampa.