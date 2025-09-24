Triple crimen en Buenos Aires: los padres de Brenda exigen justicia

Leonel, el padre de Brenda —una de las tres adolescentes halladas asesinadas en las últimas horas— aseguró que se enteró por los medios de la muerte de su hija. Desde la Rotonda de La Tablada, con la voz rota por el dolor, acusó a las autoridades: “Me estoy enterando ahora que mi hija está fallecida. La presencia política y judicial que hay… son impresentables. A mí no me informaron nada. Estoy en la Rotonda de La Tablada. No quiero hablar con la policía, ni con el fiscal, no me sirve de nada. Mi hija está muerta”.