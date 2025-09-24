Triple crimen en Buenos Aires: los padres de Brenda exigen justicia

Leonel, el padre de Brenda —una de las tres adolescentes halladas asesinadas en las últimas horas— aseguró que se enteró por los medios de la muerte de su hija. Desde la Rotonda de La Tablada, con la voz rota por el dolor, acusó a las autoridades: “Me estoy enterando ahora que mi hija está fallecida. La presencia política y judicial que hay… son impresentables. A mí no me informaron nada. Estoy en la Rotonda de La Tablada. No quiero hablar con la policía, ni con el fiscal, no me sirve de nada. Mi hija está muerta”.
La madre de Brenda, visiblemente conmovida, reclamó justicia y castigo para los responsables. “Era una nena buena y ninguna de las tres se merecía terminar como terminaron”, dijo a los periodistas de LN+ presentes en la concentración de allegados en La Tablada. “Me la sacaron y quiero que paguen por todo lo que me hicieron. Hoy vi la foto de ella, de su manito sangrada. Quiero que paguen todos”, añadió.
Dolor familiar y reclamo social
Familiares y vecinos se reunieron en la Rotonda de La Tablada y en distintos puntos del conurbano para reclamar respuestas y acompañar a los padres. El pedido de justicia —y la bronca contra el accionar político y judicial relatada por Leonel— se entrelaza con el horror por el hallazgo de los cuerpos: las jóvenes, identificadas como Morena, Brenda y Lara, fueron encontradas asesinadas y descuartizadas en una vivienda de Florencio Varela, según informó esta mañana el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.
Qué dijo el gobierno provincial
En una conferencia de prensa, el ministro Javier Alonso confirmó que las víctimas desaparecieron el viernes por la noche y que, por imágenes y rastreo telefónico, se reconstruyó el recorrido de una camioneta adulterada que trasladó a las chicas desde La Matanza hasta Florencio Varela. “Convocamos esta conferencia para comunicar que hemos encontrado, lamentablemente, sin vida los cuerpos de Morena, de Brenda y de Lara, las tres chicas que estábamos buscando desde el día sábado”, declaró Alonso.
Según el funcionario, los peritos identificaron a las jóvenes por tatuajes, señas particulares y vestimenta. Los cuerpos fueron hallados enterrados en el jardín de una casa; en el lugar se secuestraron pruebas y se detuvo a cuatro personas, entre ellas el dueño de la vivienda. La camioneta utilizada fue hallada incinerada a cien metros del lugar, lo que —dijo Alonso— forma parte de “una estrategia premeditada” para intentar borrar rastros.
Hipótesis: “venganza narco”
El ministro calificó el hecho como un crimen organizado: sostuvo que la investigación apunta a una organización transnacional de narcotráfico y habló de una venganza narco como posible móvil. “Todo da cuenta de una venganza narco. Sabemos que hay más personas involucradas y vamos a avanzar con autores materiales e intelectuales”, afirmó Alonso, que también detalló que la investigación se realiza bajo secreto de sumario con la intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
Alonso explicó que las jóvenes habrían sido engañadas con la promesa de asistir a un evento y subieron voluntariamente a la camioneta en la rotonda de La Tablada el viernes a las 21:30; la hipótesis oficial es que fueron asesinadas esa misma noche, entre las 23:00 y las 24:00.
Reacciones y próximos pasos
Las familias exigen una explicación clara y respuestas urgentes sobre cómo se produjo la cadena de hechos que terminó con la muerte de las jóvenes. Los familiares, y en especial los padres de Brenda, reclamaron mayor celeridad y transparencia en la comunicación entre las fuerzas y la Justicia.
Desde el gobierno provincial prometieron que la investigación seguirá “hasta dar con los autores intelectuales y materiales” y desmantelar la estructura criminal que habría organizado la emboscada. La causa continúa bajo secreto de sumario y con medidas en curso para profundizar la búsqueda de los responsables.