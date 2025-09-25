Secciones
Política

Javier Milei concluye hoy su gira en EEUU con respaldo financiero y una reunión con Netanyahu

El Presidente asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la Organización B’nai B’rith y se reunirá con líderes del Congreso Mundial Judío y del Consejo Judío Latinoamericano.

Javier Milei concluye hoy su gira en EEUU con respaldo financiero y una reunión con Netanyahu
Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei finaliza su visita a Estados Unidos con sólidos apoyos financieros y un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, antes de regresar a Argentina.

La agenda de hoy incluye una reunión con Netanyahu, en un contexto de creciente escrutinio internacional hacia Israel por los eventos en Gaza. Además, Milei asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la Organización B’nai B’rith y se reunirá con líderes del Congreso Mundial Judío y del Consejo Judío Latinoamericano.

Estas actividades cierran una gira marcada por el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya titular, Kristalina Georgieva, expresó su apoyo a las políticas económicas argentinas. El Tesoro de Estados Unidos también anunció asistencia económica, que incluyen negociaciones para una línea swap de U$S20.000 millones con el Banco Central y la disposición a comprar deuda gubernamental argentina.

Adicionalmente, se informó que Donald Trump instó a Milei a fortalecer los lazos con sectores dialoguistas de la política argentina para consolidar la estabilidad política y el apoyo en el Congreso. En respuesta, la Casa Rosada busca reactivar el diálogo con gobernadores y avanzar con reformas laboral y tributaria, manteniendo los vetos presidenciales.

Milei regresa a Argentina el viernes por la mañana, acompañado por su comitiva, incluyendo a la secretaria General de la Presidencia, el vocero presidencial, el ministro de Economía, el canciller y el ministro de Defensa.

Temas Fondo Monetario InternacionalBenjamin NetanyahuMinisterio de Economía de la NaciónDonald TrumpEstados UnidosKristalina GeorgievaJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei, en la ONU: “El Estado no crea riqueza, la roba y la destruye”

Milei, en la ONU: “El Estado no crea riqueza, la roba y la destruye”

Javier Milei recibió el premio “Ciudadano Global” y agradeció el apoyo de EEUU: Estamos en el camino correcto

Javier Milei recibió el premio “Ciudadano Global” y agradeció el apoyo de EEUU: "Estamos en el camino correcto"

Kristalina Georgieva recibió a Javier Milei y aseguró que fue una excelente reunión

Kristalina Georgieva recibió a Javier Milei y aseguró que "fue una excelente reunión"

Histórico: el primer vuelo directo desde Panamá aterrizará en Tucumán durante la madrugada

Histórico: el primer vuelo directo desde Panamá aterrizará en Tucumán durante la madrugada

Lo más popular
Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo
1

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales
2

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado
3

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Hay cuatro detenidos por el triple femicidio en Buenos Aires
4

Hay cuatro detenidos por el triple femicidio en Buenos Aires

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y recuperó su conexión internacional luego de seis años
5

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y recuperó su conexión internacional luego de seis años

Día de la Virgen de La Merced: de basural a santuario, la fe que limpió un barrio
6

Día de la Virgen de La Merced: de basural a santuario, la fe que limpió un barrio

Más Noticias
Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y recuperó su conexión internacional luego de seis años

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y recuperó su conexión internacional luego de seis años

Cano reclamó intervención en la comuna de El Cercado tras el escándalo que involucra al comisionado y a su hermano

Cano reclamó intervención en la comuna de El Cercado tras el escándalo que involucra al comisionado y a su hermano

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Milei, en la ONU: “El Estado no crea riqueza, la roba y la destruye”

Milei, en la ONU: “El Estado no crea riqueza, la roba y la destruye”

Día de la Virgen de La Merced: de basural a santuario, la fe que limpió un barrio

Día de la Virgen de La Merced: de basural a santuario, la fe que limpió un barrio

Hay cuatro detenidos por el triple femicidio en Buenos Aires

Hay cuatro detenidos por el triple femicidio en Buenos Aires

Comentarios