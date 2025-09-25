Javier Milei concluye hoy su gira en EEUU con respaldo financiero y una reunión con Netanyahu

El presidente Javier Milei finaliza su visita a Estados Unidos con sólidos apoyos financieros y un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, antes de regresar a Argentina.
La agenda de hoy incluye una reunión con Netanyahu, en un contexto de creciente escrutinio internacional hacia Israel por los eventos en Gaza. Además, Milei asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la Organización B’nai B’rith y se reunirá con líderes del Congreso Mundial Judío y del Consejo Judío Latinoamericano.
Estas actividades cierran una gira marcada por el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya titular, Kristalina Georgieva, expresó su apoyo a las políticas económicas argentinas. El Tesoro de Estados Unidos también anunció asistencia económica, que incluyen negociaciones para una línea swap de U$S20.000 millones con el Banco Central y la disposición a comprar deuda gubernamental argentina.
Adicionalmente, se informó que Donald Trump instó a Milei a fortalecer los lazos con sectores dialoguistas de la política argentina para consolidar la estabilidad política y el apoyo en el Congreso. En respuesta, la Casa Rosada busca reactivar el diálogo con gobernadores y avanzar con reformas laboral y tributaria, manteniendo los vetos presidenciales.
Milei regresa a Argentina el viernes por la mañana, acompañado por su comitiva, incluyendo a la secretaria General de la Presidencia, el vocero presidencial, el ministro de Economía, el canciller y el ministro de Defensa.