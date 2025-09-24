Javier Milei recibió el premio “Ciudadano Global” y agradeció el apoyo de EEUU: "Estamos en el camino correcto"

El presidente de la Nación, Javier Milei, fue reconocido este miércoles con el premio “Ciudadano Global 2025” durante la gala del Atlantic Council, celebrada en Manhattan. El reconocimiento fue entregado por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, figura central en el apoyo que Argentina recibió en las últimas horas, con la promesa de programas de asistencia financiera a corto plazo.