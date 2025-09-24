Secciones
Política

Javier Milei recibió el premio “Ciudadano Global” y agradeció el apoyo de EEUU: "Estamos en el camino correcto"

El mandatario fue reconocido durante la gala del Atlantic Council; el premio fue entregado por Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense.

Javier Milei recibió el premio “Ciudadano Global” y agradeció el apoyo de EEUU: Estamos en el camino correcto
Hace 2 Hs

El presidente de la Nación, Javier Milei, fue reconocido este miércoles con el premio “Ciudadano Global 2025” durante la gala del Atlantic Council, celebrada en Manhattan. El reconocimiento fue entregado por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, figura central en el apoyo que Argentina recibió en las últimas horas, con la promesa de programas de asistencia financiera a corto plazo. 

“Se trata de un hito histórico que seguramente traerá beneficio para ambas partes y para el conjunto del continente americano”, expresó Milei al iniciar su discurso tras recibir el galardón de manos de Bessent.

Desde Nueva York, el jefe de Estado también envió un mensaje a los argentinos: “Para el saneamiento de las cuentas públicas tomamos medidas antipáticas en apariencia. Con coraje, esfuerzo y paciencia los argentinos nos están apoyando. Sabemos que estamos en el camino correcto”, aseguró.

En su intervención, Milei destacó además el rol del presidente estadounidense: “Hacer lo correcto por más incómodo que sea es lo que hizo grandes a naciones. Eso es algo que mi amigo Donald Trump ha decidido apoyar”, sostuvo.

Por último, el mandatario dedicó un tramo de su discurso a responder a las críticas de la oposición: “Hoy Argentina tiene un superávit fiscal sostenido por primera vez en 123 años. Los opositores han atacado nuestra gestión porque saben que el momento de destruirnos es ahora”, advirtió.

Temas Estados Unidos de AméricaRepública ArgentinaDonald TrumpJavier Milei
