Milei, en la ONU: “El Estado no crea riqueza, la roba y la destruye”

El presidente, Javier Milei, pronunció un discurso de 15 minutos ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Durante su alocución, el mandatario expuso una visión radicalmente liberal, con la cual cuestionó la esencia del multilateralismo actual y anunció el fin de la “neutralidad histórica” de la Argentina, en defensa de la libertad. Además de interpelar al organismo por haber desviado su misión fundacional, el líder libertario centró su discurso en la condena a los “burócratas internacionales” y la defensa de la propiedad y el libre mercado como únicas vías para la prosperidad.