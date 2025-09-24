Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres chicas asesinadas en Florencio Varela

Móvil y versiones familiares

Las hipótesis oficiales, anunciadas por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, señalan que las jóvenes fueron engañadas con la promesa de asistir a un evento y que el crimen podría responder a una venganza narco o a un ajuste de cuentas organizado por una red que opera en la Ciudad y el sur del conurbano. Las familias, por su parte, aportaron versiones sobre lazos de las chicas con el trabajo sexual y un supuesto ofrecimiento de dinero —alrededor de 300 dólares por persona— para el encuentro que convinieron esa noche.