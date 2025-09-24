Secciones
Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres chicas asesinadas en Florencio Varela

Las jóvenes habían desaparecido en La Matanza.

Hace 40 Min

Tres jóvenes oriundas de La MatanzaBrenda del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15)— fueron halladas sin vida este miércoles en una vivienda de Florencio Varela, en la intersección de Río Jáchal y Chañar, donde la policía identificó los cuerpos tras una investigación que reconstruyó su último recorrido.

Quiénes eran

Brenda Loreley del Castillo, 20 años. Familiares y allegados la describen como una joven del barrio que, según la madre de una de las víctimas, formaba parte de un grupo que realizaba trabajos sexuales para sostenerse.

Morena Verri, 20 años. Vivía en Ciudad Evita; su abuelo declaró que las amigas solían salir juntas y se trasladaban con aplicaciones de movilidad para ir a boliches en Flores.

Lara Morena Gutiérrez, 15 años. La menor del grupo; su muerte agrava aún más el impacto social del caso y la investigación busca determinar cómo y por qué quedó implicada en el encuentro que terminó en tragedia.

Las tres fueron vistas por última vez el viernes por la noche en la rotonda de La Tablada (Monseñor Bufano y Av. Crovara), donde —según imágenes— subieron voluntariamente a una Chevrolet Tracker blanca. A partir del rastreo de teléfonos y cámaras, los investigadores reconstruyeron el trayecto que terminó en Florencio Varela.

Hallazgo y detenciones

Los cadáveres fueron encontrados enterrados en el jardín de una casa de Jáchal y Chañar. En el operativo detuvieron a cuatro personas —entre ellas la pareja que vivía en la vivienda— y secuestraron pruebas clave; la camioneta vinculada al traslado fue hallada incinerada cerca del lugar. Además, la investigación apunta a una banda narco y menciona a un traficante peruano que permanece prófugo, identificado por fuentes policiales como presunto líder operativo detrás del plan.

Móvil y versiones familiares

Las hipótesis oficiales, anunciadas por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, señalan que las jóvenes fueron engañadas con la promesa de asistir a un evento y que el crimen podría responder a una venganza narco o a un ajuste de cuentas organizado por una red que opera en la Ciudad y el sur del conurbano. Las familias, por su parte, aportaron versiones sobre lazos de las chicas con el trabajo sexual y un supuesto ofrecimiento de dinero —alrededor de 300 dólares por persona— para el encuentro que convinieron esa noche.

Reacción social y pedido de justicia

Familiares, amigos y vecinos se concentraron en la rotonda de La Tablada y en otros puntos para exigir respuestas y justicia. La madre de Brenda declaró ante los medios: “Era una nena buena y ninguna de las tres se merecía terminar como terminaron. Que paguen todos los que tengan que pagar”, según consignaron cronistas en el lugar.

Qué sigue en la investigación

La causa permanece bajo secreto de sumario y con la intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que colabora con la provincia para identificar a los autores materiales e intelectuales y desarticular la estructura que habría organizado el atentado. Se esperan los resultados de las autopsias y peritajes telefónicos para avanzar en el esclarecimiento.

