Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

El vicegobernador, que es tercer suplente en la nómina de “Tucumán Primero”, también había analizado la posibilidad de gestionar un permiso especial, pero finalmente permanecerá en funciones y estará en la conducción del PE. “La gestión no va a parar. El gran desafío en años electorales es no bajar la gestión, y en eso estamos comprometidos”, sostuvo Acevedo. La sesión especial, celebrada a pedido de legisladores del PJ y de la oposición, tendrá este tema como único asunto en el orden del día.