La Legislatura sesionará este jueves por el pedido de licencia del Gobernador Jaldo

Este jueves a las 8 de la mañana, la Legislatura de Tucumán celebrará una Sesión Especial Ordinaria, convocada a partir de una nota presentada por legisladores de distintos bloques parlamentarios.
En la solicitud elevada al Presidente de la Cámara se plantea el tratamiento del pedido de licencia especial efectuado por el Gobernador de la Provincia, C.P.N. Osvaldo Francisco Jaldo, en los términos del artículo 67, inciso 27 de la Constitución de Tucumán. La nota lleva la firma de los legisladores Sergio Mansilla, Roque Tobías Álvarez, Gabriel Yedlin, Carolina Vargas Aignasse, Gerónimo Vargas Aignasse, Hugo Ledesma, Walter Berarducci, Francisco Serra, Silvia Elías de Pérez, Alberto Olea, Sandra Figueroa, Maia Martínez, Tulio Caponio y Christian Rodríguez.
En ese sentido, el vicegobernador Miguel Acevedo, señaló: “Yo voy a quedar a cargo cuando el Gobernador se tome su licencia, es una transición de 30 días. Él tomó la decisión de apartarse de su cargo para hacer la campaña de modo más libre y tranquilo de cara a la sociedad”.
Acevedo aclaró que, si bien no era obligatorio que el Gobernador se tome licencia en elecciones nacionales, la decisión busca transmitir un gesto de transparencia y dar garantías de que no habrá influencia desde el Poder Ejecutivo durante la campaña.
Finalmente, subrayó que la actividad del Gobierno provincial continuará con normalidad: “La gestión no va a parar. El gran desafío en años electorales es no bajar la gestión, y en eso estamos comprometidos. En estos 30 días yo estaré a cargo del Poder Ejecutivo, mientras que Sergio Mansilla quedará al frente de la Legislatura, con el objetivo de garantizar la continuidad institucional y seguir trabajando por el bienestar de todos los tucumanos y tucumanas”.