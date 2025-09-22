La Legislatura sesionará este jueves por el pedido de licencia del Gobernador Jaldo

Finalmente, subrayó que la actividad del Gobierno provincial continuará con normalidad: “La gestión no va a parar. El gran desafío en años electorales es no bajar la gestión, y en eso estamos comprometidos. En estos 30 días yo estaré a cargo del Poder Ejecutivo, mientras que Sergio Mansilla quedará al frente de la Legislatura, con el objetivo de garantizar la continuidad institucional y seguir trabajando por el bienestar de todos los tucumanos y tucumanas”.