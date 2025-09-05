Acevedo evalúa tomar licencia junto a Jaldo: de qué depende

El propio ex ministro del Interior había expresado horas antes a LA GACETA que se sumó a la lista peronista para brindar una señal contundente de unidad a la dirigencia, luego de las tensiones previas que se vieron con una de las vertientes. “Con nuestra representación en la lista, lo que estamos haciendo es poner el modelo de gestión en el tapete”, declaró Acevedo. En otras palabras, es polarizar el modo de gestión que encabeza Jaldo en Tucumán con el que imprime Javier Milei en la Nación. De ese modo intentarán impedir que se extienda -de cara a 2027- la mancha violeta que pintó la provincia en 2023.