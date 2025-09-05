Acevedo evalúa tomar licencia junto a Jaldo: de qué depende

El oficialismo provincial no deja lugar para las dudas de que planea ir a fondo en las elecciones nacionales del 26 de octubre. Porque el gobernador Osvaldo Jaldo le puso el rostro a la lista de candidatos a diputados del frente Tucumán Primero, que tiene como suplentes al senador Juan Manzur y al vicegobernador Miguel Acevedo. Si bien ninguna norma no obliga a los postulantes a pedir licencia, el mandatario avisó que la tomará 30 días antes de los comicios para abocarse de lleno a la campaña. Y el presidente de la Legislatura también exteriorizó ayer su deseo de suspender formalmente sus tareas para acompañarlo. “Probablemente pidamos licencia los dos”, anticipó ante una consulta de LG Play.
El propio ex ministro del Interior había expresado horas antes a LA GACETA que se sumó a la lista peronista para brindar una señal contundente de unidad a la dirigencia, luego de las tensiones previas que se vieron con una de las vertientes. “Con nuestra representación en la lista, lo que estamos haciendo es poner el modelo de gestión en el tapete”, declaró Acevedo. En otras palabras, es polarizar el modo de gestión que encabeza Jaldo en Tucumán con el que imprime Javier Milei en la Nación. De ese modo intentarán impedir que se extienda -de cara a 2027- la mancha violeta que pintó la provincia en 2023.
¿Licencia conjunta?
De materializarse la posibilidad que mencionó Acevedo en rueda de prensa, ni el gobernador ni el vicegobernador electo constitucionalmente estarían en sus funciones a partir del 26 de septiembre hasta que se lleven a cabo las elecciones que tendrán cuatro bancas en juego en la Cámara baja. Pero para llegar a ese escenario, hay todavía conversaciones formales que se tienen que llevar a cabo entre ambos.
Fuentes oficialistas consultadas por este diario afirmaron que la idea de una licencia mutua surgió de modo informal, durante una recorrida de las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo. Con el avance de los días (restan 21 días para la fecha que se fijó Jaldo) y las declaraciones del vicegobernador, ambos deben reunirse para analizar los pro y los contras de una decisión de esas características. Suspender sus funciones por un mes -o no hacerlo- son flancos de ataques que se abren para la oposición.
Leyes y nombres
Pero suponiendo que concrete la posibilidad que exteriorizó ayer el santafecino, ¿quiénes quedarían a cargo de los poderes Ejecutivo y Legislativo? El artículo 91 de la Constitución de Tucumán, que baraja diversos escenarios de ausencias de las máximas autoridades, establece en su sexto párrafo que “cuando un impedimento temporal afectare simultáneamente al gobernador y al vicegobernador, las funciones del gobernador serán desempeñadas transitoriamente por la persona que prevea la Ley de Acefalía” (6.341).
Dicha norma, en su primer artículo, precisa que “las funciones de gobernador serán desempeñadas, en orden sucesivo, por el presidente subrogante de la Legislatura, el vicepresidente 1º, el vicepresidente 2º o sus reemplazantes, según establezca el Reglamento de la Legislatura”.
Es decir que, hipotéticamente con Jaldo y Acevedo de licencia durante un mes, a cargo de la Casa de Gobierno estaría Sergio Mansilla, mientras que la responsabilidad de la Cámara recaería en manos del alderetense Aldo Salomón. El aguilarense ya estuvo a cargo del Ejecutivo durante un par de días en mayo.
Continuando con la hipótesis de una licencia conjunta, si el presidente subrogante tuviera que ausentarse de la provincia, sería Salomón quien quede a cargo de la Gobernación. El Poder Legislativo recaería en manos del vicepresidente segundo, Alfredo “Freddy” Toscano, quien forma parte de la estructura del frente Unidos por Tucumán que propone a Roberto Sánchez como primer candidato a diputado y a Micaela Viña en segundo término.
Quedan tres semanas para que las autoridades provinciales evalúen si les sumará o no dejar suspendidos sus atributos como gobernador y vice por 30 días para poder calzarse los trajes de candidatos, junto a Galdys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández, entre otros.