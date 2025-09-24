Contundente aval de Trump a Milei por la “reelección”

En medio de la creciente expectativa por el salvataje financiero que la Argentina negocia con Estados Unidos, el presidente Donald Trump le dio una contundente muestra de respaldo a Javier Milei durante una reunión en Nueva York. El anfitrión llenó de elogios al líder libertario en un momento crítico de su gestión, aunque aún no trascendieron detalles de un posible acuerdo.
Primero, a través de su red Truth Social, minutos antes del inicio de la reunión cara a cara, Trump le ofreció a Milei su “completo y total respaldo para la reelección como presidente”, y lo calificó “como un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de la Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”. Repitió un mensaje casi idéntico cuando ambos líderes se encontraron durante unos 20 minutos al margen de la Asamblea General de la ONU.
Más allá de los elogios de Trump -que llegaron un día después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmara que podrían auxiliar a la Argentina a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés), aún no se comunicaron detalles del monto al que llegaría el acuerdo financiero y cuándo podría ser anunciado. Pese a ello, en el Gobierno se mostraron exultantes con la potente muestra de respaldo del presidente norteamericano.
Agradecimiento
A través de X, Milei le agradeció a Trump “por su gran amistad y este gesto extraordinario”, al repostear el mensaje del líder republicano en Truth Social. Incluso, el Presidente posó junto a su par estadounidense con una copia de ese mensaje impreso, como un trofeo.
Milei estuvo acompañado en la reunión por el ministro de Economía, Luis Caputo; su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Gerardo Werthein. Además de Bessent, Trump llevó al encuentro al secretario de Estado, Marco Rubio, y a la jefa de Gabinete, Susie Wiles.
“Milei heredó un ‘desastre total’ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (muy parecido al corrupto Joe Biden, el peor presidente en la historia de nuestra nación), pero devolvió la estabilidad a la economía de Argentina y la elevó a un nuevo nivel de prominencia y respeto“, había señalado Trump en ese primer mensaje en Truth Social. “Tuvimos una tremenda relación con la Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias a Milei”, amplió.
“Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito. Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”, remató el presidente norteamericano, a quien el líder libertario considera su mayor aliado internacional junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Ya durante la reunión -las cuentas oficiales publicaron un tramo de poco menos de tres minutos-, Trump repitió los elogios a Milei. Hubo risas, poses para las fotos y un clima distendido.
“Tenía muchas reuniones programadas, pero quería reunirme con el presidente de la Argentina, y ambos queríamos ver a nuestros amigos. Ha hecho un trabajo fantástico, y estoy haciendo algo que no suelo hacer. Le estoy dando todo mi apoyo. Acabamos de respaldarlo para presidente. Como saben, se acerca una elección y estoy seguro de que le irá bien, pero ahora creo que esto lo asegura”, dijo Trump. Milei lo escuchaba atentamente.
“Y al pueblo de la Argentina le decimos que lo respaldamos al 100%, creemos que ha hecho un trabajo fantástico”, expresó el presidente norteamericano.
“Scott (Bessent) está trabajando con su país para que obtengan todo lo que necesitan para que la Argentina vuelva a ser grande. Así que es un honor para mí respaldar al presidente y al futuro presidente de Argentina”, añadió Trump.
Rápidamente, en las cuentas oficiales del Gobierno publicaron las fotos del encuentro entre ambos presidentes.
“¡No se imaginan lo emocionante que fue la reunión!”, escribió Caputo en sus redes sociales sobre el encuentro. El ministro de Economía evitó dar detalles del auxilio financiero y dijo que será el Tesoro el que comunicará el trato. “Fue algo realmente histórico”, remató.