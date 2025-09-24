Contundente aval de Trump a Milei por la “reelección”

Primero, a través de su red Truth Social, minutos antes del inicio de la reunión cara a cara, Trump le ofreció a Milei su “completo y total respaldo para la reelección como presidente”, y lo calificó “como un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de la Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”. Repitió un mensaje casi idéntico cuando ambos líderes se encontraron durante unos 20 minutos al margen de la Asamblea General de la ONU.