El Banco Mundial anticipa U$S4.000 millones para Argentina: apoyo clave al plan de Milei y Caputo

Se trata de un paso que refuerza el respaldo internacional al Gobierno, tras el apoyo explícito del Tesoro de Estados Unidos y la visita de Luis Caputo a Washington.

Hace 2 Hs

El organismo multilateral anunció que adelantará un paquete de asistencia destinado a fortalecer sectores clave de la economía argentina como minería, turismo, energía y pymes. La medida refuerza el respaldo internacional al programa económico de Javier Milei y Luis Caputo.

El Banco Mundial anunció este martes que desembolsará hasta U$S4.000 millones en los próximos meses para apoyar a la Argentina en el marco de su programa económico. Se trata de un paso que refuerza el respaldo internacional al Gobierno, tras el apoyo explícito del Tesoro de Estados Unidos y la visita de Luis Caputo a Washington.

Según detalló la entidad, los fondos estarán orientados a impulsar los motores de competitividad de la economía argentina:

Minería y minerales críticos, con foco en el litio y otros recursos estratégicos.

Turismo, como generador de empleo y desarrollo regional.

Energía, para mejorar la infraestructura y ampliar el acceso.

Pymes, a través de financiamiento y fortalecimiento de cadenas de valor.

El organismo multilateral explicó que este desembolso forma parte del paquete de apoyo de u$s12.000 millones anunciado en abril, y destacó que refleja la confianza en los esfuerzos del Gobierno para modernizar la economía, avanzar en reformas estructurales, atraer inversión privada y generar empleo. No obstante, aclaró que todas las operaciones estarán sujetas a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial.

Apoyo internacional clave

La medida se suma a las declaraciones de respaldo del gobierno de Estados Unidos hacia la gestión de Javier Milei, y consolida un frente de apoyo financiero que busca garantizar la estabilidad del país en medio de la crisis económica.

En paralelo, Caputo destacó la importancia de este anuncio y lo vinculó con la estrategia oficial de abrir la economía al capital extranjero y reposicionar a la Argentina en los mercados internacionales.

Con este giro del Banco Mundial, la Argentina suma un nuevo respaldo internacional de peso, en momentos en que busca consolidar su programa económico y recuperar la confianza de los inversores.

Temas Luis CaputoJavier Milei
