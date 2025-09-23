Javier Milei se reunió con Trump en EEUU y recibió un fuerte respaldo político

Javier Milei concretó su encuentro con el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, en el marco de su visita a Nueva York, donde también participa de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). La reunión se dio en un contexto de inestabilidad en los mercados argentinos y en medio de gestiones internacionales clave para el gobierno libertario para el salvataje financiero.
Durante el encuentro, Trump manifestó un fuerte apoyo al mandatario argentino, tanto en lo personal como en su gestión. “Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”, publicó en su red Truth Social. El mandatario estadounidense también destacó el ritmo de los cambios impulsados por Milei y su capacidad de liderazgo, calificándolo como un presidente “fantástico y poderoso”, consignó el diario "Ámbito".
Trump remarcó que Milei “heredó un desastre total” y elogió su trabajo para estabilizar la economía argentina, en referencia a la gestión anterior. La reunión fue acompañada por miembros clave del gabinete argentino: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Gerardo Werthein.
El Presidente Javier Milei y su comitiva mantuvo una reuniÃ³n bilateral con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York. pic.twitter.com/DjCVkrj9kZ— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 23, 2025
En paralelo, Milei mantiene una agenda intensa en Estados Unidos. Además de su participación en la ONU, se prevé una reunión con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y una serie de contactos diplomáticos y financieros de alto nivel.
Uno de los momentos destacados será la recepción del premio “Ciudadano Global 2025” otorgado por el Atlantic Council, en una ceremonia donde el mandatario será reconocido por su perfil internacional.
La visita también se desarrolla en un momento sensible para la economía argentina, que enfrenta próximos compromisos de deuda. En ese contexto, el respaldo político de Trump y el diálogo con el FMI aparecen como señales relevantes en el frente externo.