Javier Milei se reunió con Trump en EEUU y recibió un fuerte respaldo político

Durante el encuentro, Trump manifestó un fuerte apoyo al mandatario argentino, tanto en lo personal como en su gestión. “Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”, publicó en su red Truth Social. El mandatario estadounidense también destacó el ritmo de los cambios impulsados por Milei y su capacidad de liderazgo, calificándolo como un presidente “fantástico y poderoso”, consignó el diario "Ámbito".