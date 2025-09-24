Tras el respaldo de Trump, Milei hablará en la ONU y luego se reunirá con la titular del FMI

El presidente Javier Milei se dirigirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas para dar un discurso y luego reunirse con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. En medio de tensiones económicas, el gobierno aseguró préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial.
Tras recibir el apoyo de Donald Trump, Milei continuará su agenda en Nueva York. Se espera que su discurso en la ONU, programado para hoy, dure 15 minutos, el tiempo asignado a cada jefe de Estado. Posteriormente, se reunirá con Kristalina Georgieva, titular del FMI.
Se prevé que el presidente plantee en la ONU el caso del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, y defienda su plan económico.
En el Gobierno argentino, anticiparon que Milei también abordará el conflicto global en el que Estados Unidos, Israel y Ucrania se enfrentan a Rusia y otras potencias, para reafirmar así su alineamiento con los tres primeros países. Asimismo, podría volver a criticar la Agenda 2030, como ya lo hizo en su primera visita a la Asamblea General en 2024, argumentando que es un programa supranacional de corte socialista que atenta contra la soberanía de los Estados Nación.
La Asamblea General de la ONU es el principal foro para que los 193 países miembros discutan asuntos internacionales.
Expectativas por la reunión con la titular del FMI
Después de su participación en la ONU, Milei se reunirá con Georgieva. Aunque los detalles de la reunión no se revelaron, existe interés en el respaldo que la titular del FMI pueda brindar al programa económico de Argentina.
Esta reunión se producirá tras la bilateral de Milei con Donald Trump, quien confirmó que Argentina negocia un préstamo con el Tesoro de los Estados Unidos. El ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que las negociaciones están en curso y que se espera un anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Caputo también anunció que el Banco Mundial enviará U$S4000 millones, y el BID aportará U$S3900 millones a Argentina.