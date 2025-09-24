Tras el respaldo de Trump, Milei hablará en la ONU y luego se reunirá con la titular del FMI

En el Gobierno argentino, anticiparon que Milei también abordará el conflicto global en el que Estados Unidos, Israel y Ucrania se enfrentan a Rusia y otras potencias, para reafirmar así su alineamiento con los tres primeros países. Asimismo, podría volver a criticar la Agenda 2030, como ya lo hizo en su primera visita a la Asamblea General en 2024, argumentando que es un programa supranacional de corte socialista que atenta contra la soberanía de los Estados Nación.