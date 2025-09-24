EE.UU. confirmó que negocia un swap de U$S20.000 millones y la compra de bonos con Argentina

Tras una reunión bilateral en el marco de las Naciones Unidas, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, comunicó a través de sus redes sociales que el gobierno de EE.UU. está negociando un acuerdo de intercambio de divisas (swap) con el Banco Central de la República Argentina por un monto estimado de U$S20.000 millones.
La reunión entre funcionarios estadounidenses y el presidente argentino Javier Milei incluyó expresiones de apoyo político del presidente, Donald Trump, a la Argentina.
Si bien no había confirmación oficial por parte del Gobierno argentino, las declaraciones en redes sociales del secretario del Tesoro estadounidense ratificaron las negociaciones.
En el posteo del funcionario, no termina de quedar claro si el swap y el crédito stand-by se solapan o son dos instrumentos que se negocian paralelamente.
El funcionario precisó también que “Estados Unidos está preparado para comprar deuda gubernamental secundaria o primaria y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a la exención fiscal para los productores de materias primas que convierten divisas extranjeras”.
La aclaración sobre una intervención en el mercado primario o secundario no es menor porque una de ellas implicaría la emisión de nuevos títulos públicos por parte del país.