Tras la reunión entre Milei y Trump, el riesgo país llegó a perforar los 1.000 puntos

El EMBI+, calculado por JP Morgan, cerró la jornada en 1.023 puntos básicos a las 17:15 (hora en que finalizó la operatoria en Wall Street), con un descenso de 66 unidades respecto del día anterior. El índice venía de alcanzar un máximo intradiario de 1.516 puntos el viernes, tras la derrota electoral del oficialismo de La Libertad Avanza en las legislativas de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre.