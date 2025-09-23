Secciones
Tras la reunión entre Milei y Trump, el riesgo país llegó a perforar los 1.000 puntos

El indicador llegó a marcar un piso de 954 puntos básicos.

Hace 1 Hs

Tras el fuerte respaldo político de Donald Trump a la administración de Javier Milei, el riesgo país cayó y perforó la barrera de los 1.000 puntos como consecuencia de nuevas subas de los bonos soberanos en la plaza internacional. El indicador llegó a marcar un piso de 954 puntos básicos.

El EMBI+, calculado por JP Morgan, cerró la jornada en 1.023 puntos básicos a las 17:15 (hora en que finalizó la operatoria en Wall Street), con un descenso de 66 unidades respecto del día anterior. El índice venía de alcanzar un máximo intradiario de 1.516 puntos el viernes, tras la derrota electoral del oficialismo de La Libertad Avanza en las legislativas de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre.

En este contexto, los bonos soberanos bajo ley extranjera -los llamados Globales- registraron alzas promedio del 3% en Wall Street. En la Bolsa porteña, el Bonar 2029 (AL29) en dólares con ley argentina trepó un 6,8%.

Hay que recordar que, el 8 de septiembre, un día después de la derrota electoral en Buenos Aires, el riesgo país había superado los 1.000 puntos, un nivel considerado crítico por los inversores internacionales. El último piso del índice elaborado por JP Morgan se había ubicado en los 560 puntos, el 9 de enero.

Optimismo por el respaldo de Washington

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, analizó el clima en los mercados y sostuvo: “El mercado mostró fuertes ganancias en los diversos activos argentinos tras los dichos del Secretario del Tesoro de EEUU Scott Bessent, en que asegura que su país hará ‘todo lo necesario’ para sostener a Argentina. El dólar bajó en todas sus modalidades y el BCRA no vendió divisas tras un rojo acumulado de U$S1.100 millones en las tres ruedas previas”.

Tras el mensaje de Trump, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires llegó a avanzar un 1,6%, aunque recortó la suba en el cierre a 0,2%, para ubicarse en los 1.815.382 puntos. El lunes, había trepado casi un 7%.

En cuanto a los ADR y acciones argentinas que cotizan en Nueva York, la rueda concluyó con un desempeño mixto. Se destacó la mejora del 3,2% de Edenor.

