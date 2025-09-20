Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores
El presidente Javier Milei no logra retomar la iniciativa desde la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. La incertidumbre económica y financiera se profundiza con una cotización del dólar que no para de subir y un Banco Central que vendió millones para contener un alza mayor. Para colmo de males, en Diputados y en el Senado el Gobierno sufrió duras derrotas: ni los que solían ser aliados votaron a favor de la Casa Rosada para frenar la embestida sobre leyes que Milei vetó. El Presidente tampoco logra recomponer el diálogo con los gobernadores para tratar de buscar consenso y llevar un poco de tranquilidad en lo político.
