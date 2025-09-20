Secciones
Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

El presidente Javier Milei no logra retomar la iniciativa desde la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. La incertidumbre económica y financiera se profundiza con una cotización del dólar que no para de subir y un Banco Central que vendió millones para contener un alza mayor. Para colmo de males, en Diputados y en el Senado el Gobierno sufrió duras derrotas: ni los que solían ser aliados votaron a favor de la Casa Rosada para frenar la embestida sobre leyes que Milei vetó. El Presidente tampoco logra recomponer el diálogo con los gobernadores para tratar de buscar consenso y llevar un poco de tranquilidad en lo político.

LA INTERPRETACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. La imagen fue generada con una aplicación de IA al preguntarle sobre el escenario político local. LA INTERPRETACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. La imagen fue generada con una aplicación de IA al preguntarle sobre el escenario político local.
